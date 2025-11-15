Calor intenso en el Alto Valle: sábado con máximas que alcanzarán los 35°C y viento con ráfagas de hasta 80 km/h

El calor se adueñó del Alto Valle, después de la jornada intensa del viernes, el pronóstico anticipó temperaturas similares para este sábado 15 de noviembre y le sumó un factor extra: el viento. Según el parte climático, durante el día se podrán registrar ráfagas de hasta 80 km/h. Mirá acá el detalle.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

El Servicio Meteorológico Nacional resaltó que se prevé otra jornada de calor sofocante para este sábado en la región valletana.

Según el informe, el día se presentará con un cielo despejado. La temperatura máxima prevista es de 35°C, mientras que a la noche descenderá hasta mantenerse en los 24°C.

El otro protagonista del día será el viento que se irá presentando desde el mediodía y aumentará su intensidad durante la tarde y noche. Se esperan velocidades sostenidas entre los 32 y 41 kilómetros por hora. Por su parte las ráfagas alcanzarán valores entre los 70 y 77 kilómetros por hora.