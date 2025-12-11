Calor intenso y viento en el Alto Valle: último día con máximas de 33°C antes del esperado respiro térmico del fin de semana

El Alto Valle se prepara para otro día intenso de calor con temperaturas que alcanzarán, o incluso podrían superar, los 33°C y a esto se le sumará un factor extra, el viento que podría complicar un poco la jornada. Mirá el detalle del pronóstico del tiempo para este 11 de diciembre.

El detalle del pronóstico del tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el detalle del pronóstico para este jueves. De esta manera anticipó que será otra jornada de calor, similar a la del miércoles aunque sin tormentas.

La temperatura máxima para ciudades como Roca y Neuquén capital, alcanzará los 33°C, sobre todo durante la tarde. Hacia la noche la temperatura descenderá hasta mantenerse en los 26°C.

El factor extra que completará el día será el viento. El organismo indicó que su velocidad se mantendrá entre los 33 y 51 km/h; por su parte las ráfagas serán más intensas y podrían llegar a los 60 km/h. Las horas más complicadas serán durante la noche.

Este jueves será el último día de calor ya que para el fin de semana pronosticaron días mucho más calmos con temperaturas que se mantendrán por debajo de los 29°C.