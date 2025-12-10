Luego de la tormenta, hay alerta por viento en Neuquén y Río Negro para este viernes: las zonas afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por ráfagas que podrán superar los 90 km/h antes del fin de semana.
Luego de la tormenta, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por viento en Neuquén y Río Negro para este viernes 12. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.
Según indicó el organismo nacional, se esperan «vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h».
Alerta por viento en Río Negro: horarios y zonas afectadas
La alerta amarilla que emitió el SMN por viento en Río Negro rige para horas de la tarde en:
- Bariloche.
- Cordillera y meseta de Pilcaniyeu.
- Cordillera y meseta de Ñorquincó.
- 9 de Julio.
- Oeste de El Cuy.
- 25 de Mayo.
Alerta por viento en Neuquén: horarios y zonas afectadas
La alerta amarilla por viento rige para horas de la tarde en:
- Los Lagos.
- Cordillera de Huiliches.
- Cordillera de Lácar.
- Sur de Aluminé.
Mientras tanto, hay alerta por viento desde la tarde hasta horas de la noche en:
- Catán Lil.
- Collón Curá.
- Zapala.
- Zona baja de Aluminé.
- Zona baja de Huiliches.
- Zona baja de Lácar.
Comentarios