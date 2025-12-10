Luego de la tormenta, hay alerta por viento en Neuquén y Río Negro para este viernes: las zonas afectadas

Luego de la tormenta, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por viento en Neuquén y Río Negro para este viernes 12. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Según indicó el organismo nacional, se esperan «vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h».

Mapa de alertas del SMN para este viernes 12.

Alerta por viento en Río Negro: horarios y zonas afectadas

La alerta amarilla que emitió el SMN por viento en Río Negro rige para horas de la tarde en:

Bariloche.

Cordillera y meseta de Pilcaniyeu .

. Cordillera y meseta de Ñorquincó .

. 9 de Julio.

Oeste de El Cuy .

. 25 de Mayo.



Alerta por viento en Neuquén: horarios y zonas afectadas

La alerta amarilla por viento rige para horas de la tarde en:

Los Lagos.

Cordillera de Huiliches.

Cordillera de Lácar.

Sur de Aluminé.

Mientras tanto, hay alerta por viento desde la tarde hasta horas de la noche en: