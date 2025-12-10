ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Luego de la tormenta, hay alerta por viento en Neuquén y Río Negro para este viernes: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por ráfagas que podrán superar los 90 km/h antes del fin de semana.

Redacción

Por Redacción

Foto: Matías Subat.

Foto: Matías Subat.

Luego de la tormenta, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por viento en Neuquén y Río Negro para este viernes 12. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Según indicó el organismo nacional, se esperan «vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h».

Mapa de alertas del SMN para este viernes 12.

Alerta por viento en Río Negro: horarios y zonas afectadas

La alerta amarilla que emitió el SMN por viento en Río Negro rige para horas de la tarde en:

  • Bariloche.
  • Cordillera y meseta de Pilcaniyeu.
  • Cordillera y meseta de Ñorquincó.
  • 9 de Julio.
  • Oeste de El Cuy.
  • 25 de Mayo.

Alerta por viento en Neuquén: horarios y zonas afectadas

La alerta amarilla por viento rige para horas de la tarde en:

  • Los Lagos.
  • Cordillera de Huiliches.
  • Cordillera de Lácar.
  • Sur de Aluminé.

Mientras tanto, hay alerta por viento desde la tarde hasta horas de la noche en:

  • Catán Lil.
  • Collón Curá.
  • Zapala.
  • Zona baja de Aluminé.
  • Zona baja de Huiliches.
  • Zona baja de Lácar.


Temas

Alerta Meteorológica

Bariloche

Neuquén

Pronóstico del Tiempo

Río Negro

Viento

Luego de la tormenta, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por viento en Neuquén y Río Negro para este viernes 12. Cuáles son las zonas afectadas y los peores horarios.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios