Calor, viento fuerte y tormentas: el tiempo se complica este lunes en Neuquén y Río Negro

El tiempo se vuelve inestable este lunes en Neuquén y Río Negro, con la llegada de aire húmedo y cálido que impulsará un ascenso de las temperaturas y aumentará las probabilidades de tormentas eléctricas, chaparrones y ráfagas fuertes en buena parte de la región.

Según el informe de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), los vientos del norte dominarán la jornada, trayendo aire cálido y condiciones propicias para el desarrollo de tormentas, algunas con granizo y viento localmente intenso en los valles, la meseta y la costa atlántica.

En la cordillera, las tormentas serán más dispersas, aunque podrían presentarse fenómenos eléctricos aislados sin precipitaciones. El martes continuarán las temperaturas templadas y el cielo variable, con mejoras hacia el final del día.

Neuquén: lunes con lluvias y chaparrones aislados

Este lunes Neuquén tendrá un día con lluvias y chaparrones aislados, aunque por la noche el cielo se despejará.

Las temperaturas oscilarán entre 28 ºC durante el día y 8 ºC por la noche, con vientos moderados y ráfagas de hasta 67 km/h, por lo que se recomienda precaución al transitar por rutas y caminos rurales.

Roca y Cipolletti: lunes con lluvias y viento moderado

Este lunes Roca y Cipolletti tendrán un inicio de semana con lluvias débiles y chaparrones aislados durante gran parte del día, aunque por la noche el cielo se despejará, ofreciendo un respiro para quienes quieran salir a la tarde o noche.

Las temperaturas oscilarán entre 28 ºC de máxima y 8 ºC de mínima, mientras que los vientos soplarán del ESE con velocidades de hasta 28 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 47 km/h

Las Grutas: se esperan tormentas y ráfagas fuertes este lunes

Después de un domingo despejado, Las Grutas tendrá un lunes con posibles tormentas, lluvias y chaparrones, especialmente hacia la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán templadas, con una máxima de 29 ºC y una mínima de 13 ºC, pero el viento será protagonista: soplará con intensidades de hasta 37 km/h y ráfagas que podrían llegar a 48 km/h.

Viedma: lunes caluroso e inestable, con probabilidad de lluvias

Este lunes Viedma vivirá una jornada calurosa e inestable, con condiciones propicias para lluvias y chaparrones durante el día y parte de la noche.

La temperatura máxima alcanzará los 31 ºC, mientras que la mínima será de 14 ºC, marcando un contraste típico de esta época del año. El viento soplará del sector este, con intensidades que rondarán los 25 a 39 km/h y ráfagas que podrían superar los 60 km/h.