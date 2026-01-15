Calor, viento y algo de lluvia: así estará el tiempo en Bariloche, San Martín de los Andes y El Hoyo este fin de semana

El pronóstico del tiempo para Bariloche, San Martín de los Andes y El Hoyo anticipa días con subas de temperatura, ráfagas intensas y cambios marcados entre jueves y domingo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que se esperan jornadas con nubosidad variable, con ráfagas que podrían sentirse con fuerza en varias localidades de Río Negro, Neuquén y Chubut.

Pronóstico del tiempo en Bariloche: viento fuerte y máximas en ascenso

En Bariloche, el jueves tendrá probabilidad de precipitaciones entre el 10 y el 40 por ciento, con una temperatura máxima de 15 grados y mínima de siete. El viento soplará con intensidad y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El viernes se prevé una mejora en las condiciones. La máxima llegará a 20 grados y la mínima será de seis, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias. Las ráfagas podrían trepar hasta los 69 kilómetros por hora, según el detalle oficial.

El sábado continuará el tiempo estable, con una máxima de 21 grados y mínima de 10. El domingo bajará la temperatura, con 15 grados de máxima y cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones.

San Martín de los Andes: días templados y sin lluvias en el horizonte

En San Martín de los Andes, el jueves también tendrá una chance de lluvias entre el 10 y el 40 por ciento, con una máxima de 15 grados y mínima de siete. El viento será moderado, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa subas de temperatura, viento fuerte y escasas lluvias.

Para el viernes se espera una jornada más templada. La temperatura máxima llegará a 20 grados y la mínima será de siete, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones previstas.

El sábado se mantendrán condiciones similares, con una máxima de 20 grados y mínima de 10. El domingo, el termómetro marcará 16 grados de máxima y ocho de mínima, con buen tiempo y viento leve.

El Hoyo: ráfagas intensas en medio del alerta por incendios

En El Hoyo, Chubut, el jueves presentará probabilidad de lluvias entre el diez y el 40%, con una máxima de 15 grados y mínima de seis. El viento será protagonista, con ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 50 kilómetros por hora.

El viernes se espera una suba de temperatura, con una máxima de 19 grados y mínima de seis. Las ráfagas podrían ser intensas y alcanzar entre 79 y 87 kilómetros por hora, de acuerdo al pronóstico oficial.

Durante el sábado y el domingo no se esperan precipitaciones. Las máximas rondarán los 20 y 15 grados, respectivamente, con cielo parcialmente nublado y viento en disminución hacia el cierre del fin de semana.