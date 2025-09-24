Calor y viento intenso en el Alto Valle: se anuncian ráfagas de hasta 80 km/h este jueves

Viento, calor y ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora este jueves 25 de septiembre. Foto: archivo.

El Alto Valle de Neuquén y Río Negro enfrentará una tarde con viento y ráfagas intensas este jueves. Se prevé cielo nublado y temperaturas agradables con máximas de 25°C, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A qué hora se anuncian las ráfagas más fuertes en el Alto Valle este jueves

La segunda mitad de este jueves se presentará con una marcada presencia de viento en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Así, la tarde se perfila como la franja horaria más complicada debido a la persistencia fuertes ráfagas.

Según los datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Neuquén capital, Roca y Regina experimentará vientos predominantes del norte. La velocidad del viento oscilará entre los 30 y 41 kilómetros por hora durante la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar los 79 kilómetros por hora.

El estado del cielo se mantendrá mayormente nublado en todo el Alto Valle. A pesar del cielo mayormente nublado, la probabilidad de precipitaciones es nula, con un 0%. No se esperan lluvias para lo que resta de este jueves en la zona.

Temperaturas para la noche del jueves en el Alto Valle

Hacia las últimas horas del jueves y con el descenso del sol, las temperaturas comenzarán a bajar de manera paulatina. La temperatura mínima esperada para la noche se situará en torno a los 14°C. El viento, aunque con menor intensidad, seguirá siendo un factor presente.

Es fundamental tomar precauciones ante las ráfagas de viento que se presentarán en el Alto Valle. Se recomienda asegurar elementos sueltos y conducir con cautela en rutas y caminos de la región. El SMN continuará monitoreando las condiciones climáticas en las próximas horas.