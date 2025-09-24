Río Negro en el podio frío del país: cuáles fueron las dos ciudades bajo cero este miércoles

Las bajas temperaturas volvieron a ser noticia este miércoles 24 de septiembre. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dos ciudades de Río Negro estuvieron en el podio de las diez localidades más frías del país con marcas de -2,9°C y -0,7°C, respectivamente.

Heladas intensas en el centro y sur del país: el pronóstico del SMN

El ranking de mínimas difundido por el SMN mostró que Río Grande lideró la lista con -4°C, seguido por Trelew con -3°C. Muy cerca se ubicó Viedma, con -2,9°C, lo que la convirtió en la tercera más fría de toda la Argentina.

En tanto, San Antonio Oeste también se destacó con -0,7°C, quedando en el décimo lugar. El listado se completó con Paso de Indios (-2,6°C), El Calafate (-2,1°C), Tandil (-2°C), Comodoro Rivadavia (-1,6°C), Benito Juárez (-1,3°C), Bahía Blanca (-1,2°C), Mar del Plata (-0,6°C) y Coronel Suárez (-0,5°C).

El ranking de mínimas del SMN dejó a dos ciudades de Río Negro en el podio.

Los registros, que forman parte del parte oficial de este miércoles, evidencian que las heladas no solo afectaron a la Patagonia, sino también a puntos de la región pampeana y del litoral marítimo.

Viedma amaneció bajo cero y el frío se sintió fuerte

En Viedma, la jornada comenzó con -2,9°C, pero con el correr de las horas el cielo se mostró mayormente despejado. Según el SMN, para hoy se espera una temperatura máxima de 17°C, con vientos del sector este de hasta 31 km/h y sin probabilidades de lluvias.

Por la tarde se prevé que el ambiente se mantenga algo nublado, mientras que hacia la noche el cielo estará parcialmente cubierto. La humedad ronda el 61%.

San Antonio Oeste también marcó temperaturas bajo cero al amanecer

En la zona atlántica rionegrina, San Antonio Oeste registró -0,7°C en la mañana, convirtiéndose en una de las localidades más frías del día. De acuerdo con el pronóstico oficial, el tiempo se presentará mayormente nublado con una máxima que alcanzará los 16°C.

El viento del norte soplará con intensidad, entre 42 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 69 km/h en horas de la tarde y noche. La humedad actual es del 36%.

Estos valores se dan en pleno inicio de la primavera, donde los descensos bruscos de temperatura aún son frecuentes. El SMN advierte que este tipo de registros pueden repetirse en los próximos días, especialmente en horas de la madrugada.