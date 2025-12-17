Calor y viento, la dupla que se instaló en el Alto Valle: máximas por encima de 30°C y ráfagas de hasta 60 km/h

De a poco el calor regresa y se instala en el Alto Valle, pero en su regreso trajo otro temporal de viento aunque de menor intensidad a las pronosticadas durante el fin de semana donde las ráfagas alcanzaron los 100 km/h. Para este tercer día de la semana se esperan máximas por encima de los 30°C y ráfagas intensas, mirá el detalle del pronóstico de tiempo.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Después del clima cálido del martes, el calor decidió instalarse en la región del Alto Valle y promete continuar con su estadía, al menos hasta el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este 17 de diciembre las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17°C y una máxima de 32°C.

En tanto por el viento indicó que se espera que el fenómeno golpee con menos fuerza ya que soplará con una velocidad sostenida de entre 42 y 50 Km/h. Respecto a las ráfagas de viento señaló que podrían alcanzar velocidades de entre 51 y 59 Km/h, siendo la tarde y noche las franjas horarias más complicadas.