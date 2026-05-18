Cargos y sueldos: la Justicia investiga los ingresos de Francisco Adorni por presunto enriquecimiento ilicito

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra la familia del jefe de Gabinete sumó un capítulo de alta tensión institucional. Por orden del juez federal Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Guillermo Marijuan, efectivos policiales concretaron una orden de presentación en el Ministerio de Defensa de la Nación.

El operativo tuvo como objetivo secuestrar toda la documentación oficial sobre los sueldos, cargos y retenciones de Francisco Adorni, hermano del Jefe de Gabinete de la Nación y actual diputado provincial de La Libertad Avanza.

La medida se ejecutó luego de que la Justicia autorizara el levantamiento del secreto fiscal y bancario del exfuncionario. Los investigadores buscan determinar si el engranaje de sueldos públicos que percibió desde la llegada de Javier Milei al poder coincide con la denuncia original impulsada por la diputada Marcela Pagano, que señala un incremento patrimonial del 84% en apenas un año.

El mapa de los cargos de Francisco Adorni: del Ministerio a la Legislatura

El fiscal Marijuan considera «indispensable» reconstruir de manera cronológica la evolución de los fondos de Francisco Adorni. Para ello, los peritos de Comodoro Py analizarán los papeles que la policía retiró del edificio de Defensa, enfocados en tres momentos clave de su carrera pública:

Diciembre de 2023: su desembarco en el Estado como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa.

su desembarco en el Estado como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa. Junio de 2025: su designación al frente del IAF (Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares).

su designación al frente del (Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares). Actualidad: su llegada a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires tras conseguir una banca por el oficialismo.

El requerimiento judicial exige copias certificadas de su legajo personal, los actos administrativos de cada nombramiento y las constancias de presentación de sus Declaraciones Juradas Patrimoniales de inicio, anuales y de baja.

El cerco de Marijuan: Fronteras, ARCA y deudas de lujo

El avance sobre el ministerio de Defensa es solo una pieza del rompecabezas. El fiscal ya activó pedidos de informes a más de 30 organismos públicos para asfixiar cualquier intento de ocultamiento financiero. El rastreo sobre el hermano del Jefe de Gabinete incluye:

Migraciones: un oficio para conocer la cantidad de viajes al exterior, destinos y un detalle clave: la identidad de sus acompañantes en caso de haber cruzado las fronteras por tierra. ARCA (ex AFIP): una auditoría total desde el año 2020 a la actualidad que incluye declaraciones de Ganancias, Bienes Personales, IVA, regímenes de facturación y sanciones aduaneras. ARBA y AGIP: los entes recaudadores de Provincia y Ciudad de Buenos Aires deberán reportar patentes, inmuebles y, fundamentalmente, quiénes pagan los impuestos de esos bienes y si existen deudas ocultas.

El frente judicial de los Adorni se tramita en paralelo, pero por carriles separados en los tribunales federales, lo que duplica la presión política sobre la Casa Rosada.

Mientras el expediente de Francisco quedó ahora bajo el control del juez Daniel Rafecas tras la licencia de Casanello, su hermano Manuel Adorni enfrenta su propia investigación por enriquecimiento ilícito en el despacho del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, salpicado por las confesiones de pagos en negro de su contratista y alquileres VIP en dólares físicos.

Con información de Infobae.