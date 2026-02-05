Caos de tránsito en Neuquén este jueves: dos choques en menos de una hora con personas heridas

Dos fuertes choques ocurrieron este jueves 5 de febrero sobre la Avenida Mosconi en Neuquén. Uno involucró un camión sin frenos, mientras que el otro fue protagonizado por una mala maniobra en un paso indebido sobre la ex Ruta 22. Se reportaron personas lesionadas.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de fuentes policiales, el primero ocurrió en la intersección de la ex Ruta 22 con la calle Linares a las 14.

El caso estuvo protagonizado por un conductor de 27 años a bordo de un Ford FIesta que conducía sobre la calle Perticone, en sentido este.

Allí, presuntamente, el hombre se confundió con la señalización de los semáforos e intentó subir por la Mosconi, un paso que está prohibido.

Por esta maniobra, colisionó con el lateral trasero de un Toyota Yaris que iba en sentido hacia Cipolletti.

Por el impacto, el vehículo perdió una de sus ruedas, mientras que la conductora de 21 años tuvo que ser trasladada por personal del SIEN hacia el hospital Castro Rendón.

Foto: Gentileza.

Cuando arribó personal de Tránsito, el conductor del Fiesta había abandonado la escena y arribó, aproximadamente, unos cinco minutos después de que hayan acudido las autoridades.

El joven presentó la documentación y se sometió al test de alcoholemia, el cual le dio negativo. Aún así, fue infraccionado por la mala maniobra y haberse ausentado del lugar del siniestro.

Foto: Gentileza.

Por su parte, las autoridades indicaron que la muchacha hospitalizada se encuentra «fuera de peligro» con heridas leves.

Un camión se quedó sin frenos sobre Avenida Mosconi

Una hora después del otro choque, se registró otro incidente vial sobre la Avenida Mosconi, pero en esta ocasión en el cruce con la calle Tierra del Fuego.

Allí, un camión Scania con acoplado que circulaba en dirección hacia Plottier se quedó sin frenos e impactó contra un Renaul Logan que esperaba el semáforo sobre la ex Ruta 22.

Foto: Gentileza.

A bordo del vehículo iban tres personas y personal del SIEN dispuso trasladar de forma preventiva a una mujer y una nena de ocho años, quienes fueron dadas de alta en horas de la tarde con lesiones de menor consideración.

Mientras tanto, el camión tuvo que ser intervenido mecánicamente para poder retirarlo de la calzada y colocarlo sobre la banquina, y así despejar el tránsito.