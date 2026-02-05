Murió un joven de 17 años tras perder el control del auto y chocar en la costanera de Patagones

Conmoción en Patagones por la muerte de un joven de 17 años en la costanera. Foto: gentileza.

La madrugada de este jueves dejó una escena trágica en la costanera de Carmen de Patagones. Un adolescente de 17 años murió luego de perder el control del vehículo que conducía e impactar contra el cordón cuneta y una fila de árboles a la vera de la calzada.

El siniestro ocurrió minutos antes de las 2 en Emma Nozzi al 900. Según informó La Brújula 24, el joven manejaba un Volkswagen Bora cuando, por causas que aún son materia de investigación, el auto se desestabilizó y terminó protagonizando un choque de extrema violencia.

Como consecuencia del impacto, el motor del automóvil se desprendió y quedó sobre la cinta asfáltica, mientras que el resto del rodado terminó detenido cerca de la margen del río.

Pese al rápido traslado al hospital Pedro Ecay, el joven murió por la gravedad de las heridas

En el lugar trabajó una ambulancia del hospital Pedro Ecay, que trasladó al conductor con heridas de gravedad. Cerca de las 3 de la madrugada, desde el nosocomio se confirmó oficialmente su fallecimiento a raíz de las lesiones sufridas.

Tras confirmarse el deceso, intervino Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N° 3 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial Bahía Blanca, que investiga las circunstancias del hecho.