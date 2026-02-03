Choque en el puente carretero entre Neuquén y Cipolletti: demoras en el tránsito y largas filas este martes

Demoras por un choque en el puente carretero. Foto: Gentileza.

Por un choque hay demoras este martes por la mañana para transitar en el puente carretero Neuquén-Cipolletti.

Hay personal de bomberos, del SIEN y de la policía trabajando en el sitio.

Choque esta mañana en Neuquén-Cipolletti

El accidente fue alrededor de las 10. Ocurrió a pocos metros antes del ingreso al cruce interprovincial. Por el momento no se conocieron detalles de cómo fue la dinámica. Según las primeras informaciones, el choque fue entre una camioneta Fiat Fiorino y un auto Peugeot.

Por las demoras, la fila de autos llega hasta la altura del Chango Más, en Avenida Mosconi.

Ayer, en la zona del Tercer Puente, otro de los puntos que unen Neuquén con Cipolletti, hubo un choque por alcance que involucró a tres vehículos. Se registraron solo daños materiales.