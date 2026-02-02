Dolor en Río Negro por la muerte de un bombero en un choque sobre Ruta 22: «Un vacío imposible de llenar»

Un trágico choque se registró este lunes por la mañana sobre Ruta 22, cerca de Darwin. Por el siniestro, un joven de 26 años perdió la vida. Dolor en toda la provincia de Río Negro por la muerte de un bombero voluntario.

Según informó a Diario RÍO NEGRO el jefe de la regional cuarta de Choele Choel, Carlos Bautista, el hecho ocurrió aproximadamente a las 8.30 sobre la ruta nacional.

Los protagonistas fueron un auto -en el que viajaba una familia de Neuquén desde Las Grutas- y una motocicleta.

Si bien aún se desconoce la mecánica del incidente, se confirmó que el impacto fue semi frontal entre ambos vehículos.

Producto del choque, la persona a bordo del rodado menor murió. La víctima fatal fue identificada como Mario Oscar Navarro, de 26 años y que vivía en Darwin.

Dolor en todo Río Negro por la muerte de un joven bombero voluntario

Desde la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) confirmaron que Navarro era afiliado y trabajador del cuartel de Bomberos Voluntarios de Darwin. «Acompañamos en este difícil momento a cada uno de sus familiares y amigos»,lamentaron.

A través de sus redes sociales, desde la agrupación bomberil señalaron que el joven era Cabo Primero y enviaron su sentido pésame a sus allegados. Además, informaron que su velatorio se extenderá hasta este martes a las 10 en la sala velatoria de Darwin.

Además del cuartel de Darwin, las asociaciones de bomberos voluntarios de Catriel, Choele Choel, Chimpay, General Roca, Coronel Belisle, El Bolsón y la Academia de Bomberos de Río Negro mostraron sus condolencias por la muerte de Navarro.

«Hoy nos toca despedir con un profundo dolor a quien fue amigo, colega y servidor incansable», lamentaron desde Choele Choel y sostuvieron que la pérdida del cabo primero «deja un vacío imposible de llenar en cada guardia, en cada charla y en cada momento compartido dentro y fuera del cuartel».

«Mario no solo fue un bombero comprometido, fue una persona solidaria, siempre dispuesto a ayudar, dejando huellas imborrables en quienes tuvimos el honor de conocerlo y trabajar a su lado. Su vocación de servicio, su compañerismo y su entrega quedarán por siempre en nuestra memoria», sentenciaron.

Los cuarteles de bomberos voluntarios mostraron su conmoción por la muerte d Mario Navarro.

En redes sociales, usuarios recordaron cuando Mario viajó hacia Aluminé, en la cordillera de Neuquén, para lucha contra un incendio forestal en marzo del 2025: «Un capo marito. Siempre tan dispuesto a su profesión q tanto amaba. Lo vamos a recordar hoy y siempre!! descansa en paz».

Además de asociaciones bomberiles, clubes deportivos también lamentaron el fallecimiento de Navarro: «Desde el Club Defensores de Darwin hacemos llegar nuestras condolencias a familiares y amigos de Mario Navarro. Q.E.P.D Mario. Nuestro más sentido pésame a toda su familia».

Asimismo también lo hizo el Club Atlético Social y Deportivo Darwin, en donde Navarro también colaboraba.

«Hacemos extensivo nuestro más sentido pésame a sus seres queridos en este momento de profundo duelo. Que su recuerdo permanezca siempre en quienes lo conocieron», publicó, por su parte, la Municipalidad de Darwin.



Por último, también emitieron sus condolencias las comunidades educativas de la Escuela Primaria de Adultos N°27, la Escuela Primaria Pedro Lucero, la asociación civil para la inclusión de personas discapacitadas «Amanecer Diferente» y el Museo Ferroviario de Darwin.





