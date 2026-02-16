Carnavales en Neuquén: El primero se realizó en 1950, en los 90 se suspendieron y regresaron con todo este año

Después de tres décadas regresó el carnaval a la ciudad de Neuquén. En los años 90, los corsos eran organizados por el municipio y se realizaban en el corredor de calles Mitre y Sarmiento o sobre las avenida Olascoaga-Argentina. Pero a lo largo del tiempo la violencia fue escalando y los enfrentamientos entre grupos antagónicos fueron repitiendose en los espacios abiertos de la capital neuquina. Por esta razón, desde el Ejecutivo municipal resolvió suspender la festividad popular.

Durante todo ese tiempo, se realizaron de manera intermitente celebraciones más pequeñas en diferentes barrios de la ciudad, organizados por las comisiones vecinales. Pero el carnaval masivo había quedado fuera del calendario oficial de festividades.

Ayer domingo, regresaron con todo. Participaron 41 comparsas locales y se sumaron otras de localidades del interior y de provincias vecinas que recorriendo con música y baile la avenida principal del microcentro de la capital de Neuquén. Según cifras oficiales, unas 35.000 personas participaron de la celebración

Por el éxito de la convocatoria, desde el Ejecutivo municipal anunciaron que el próximo el encuentro se extenderá por dos jornadas.

Pero los corsos no son propiedad exclusiva de la década del 90 ni del 2026. La antigua capital oficializó los primeros carnavales en las calles en 1950. Se realizaban en el Bajo de la ciudad, a lo largo de cuatro cuadras, sobre Sarmiento-Mitre, entre Pampa y Río Negro. En aquellos años , la celebración se dividía en dos: los sectores populares festejaban en las calles, la clase alta en clubes privados.

Los primeros carnavales de Neuquén

Los primeros carnavales coparon las calles de la capital, en la década del 50. Eran organizados por las comisiones vecinales. Los vecinos de los barrios eran los encargados de armar de principio a fin su propia carroza que por lo general eran reflejo de alguna situación característica de la ciudad. Había un objetivo en común, pero también un método inicial.

Los vecinos utilizaban los carros con los que realizaban su trabajo diario y lo hacían de manera extravagante para convertirlas en verdaderas carrozas. «Los participantes del desfile se disfrazaban en su gran mayoría con ropas viejas y retazos de telas, con la idea de satirizar alguna historia común a todos», según conta en los archivos históricos municipales.

Los preparativos comenzaban a mitad de año para llegar a febrero con todo listo. Se empezaba por delinear la temática que se iba a representar sobre la carroza, luego se reunían los materiales que cada vecino podía tenía en su casa y podía aportar. Las mujeres eran las encargadas de confeccionar los trajes.

Así de a poco se iba conformando «un universo de máscaras, murgas y carrozas que representaban a las diversas colectividaeds de la ciudad, sobre todo italianos y españoles». Los desfiles comenzaban al atardecer y se extendían hasta la medianoche; luego del desfile tradicional se pasaba al momento de las bombas de estruendo, «la guerra de agua» a la que se sumaba el papel picado.

Pero en otro lado de la ciudad, se desplegaba la otra cara de los primeros corsos. Se organizaban fiestas exclusivas y «cerradas» para las familias más adineradas de la ciudad. Estás fiestas eran organizadas por los clubes del Alto y se extendían hasta la madrugada y concurrían incluso integrante de la clase alta de localidades aledañas.

Pasaron varias décadas hasta que finalmente la sociedad, «abandonó la grieta» y sin distinción de clases se reunía anualmente en un mismo encuentro popular. Los 90 fueron la suspensión de los carnavales hasta que esté año se levantó la veda y regresaron todo a las calles de la capital neuquina.