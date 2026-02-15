En fotos | Música, trajes y baile: los vecinos coparon el centro de Neuquén por el carnaval este domingo

Este domingo los vecinos de Neuquén celebraron el fin de semana de carnaval con un gran despliegue a pura música, trajes y danza. Desde la Municipalidad resaltaron que la convocatoria superó las expectativas.

Foto: Gentileza Municipalidad de Neuquén.

El carnaval arrancó a puro show frente al monumento a San Martín en horas de la tarde, en donde se vieron espectáculos de baile y música.

Foto: Gentileza.

Foto: Gentileza.

Luego de varios shows musicales, el tránsito de la Avenida Argentina se vio interrumpido esta jornada para dar lugar a 41 agrupaciones que recorrieron las calles a puro baile y color.

En el 2027 el carnaval durará dos noches en Neuquén

El evento no solo reunió a comparsas y agrupaciones locales, sino que también convocó a delegaciones del interior y de provincias vecinas, ya que participaron de localidades como Junín de los Andes y Zapala, además de agrupaciones provenientes de distintos puntos del interior neuquino y de ciudades de Río Negro.

Foto: Gentileza Municipalidad de Neuquén.

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti, destacó la masiva presencia de vecinos tras el espectáculo y confirmó que, debido al éxito de esta edición, el próximo año el evento se extenderá durante dos jornadas.

Si bien al cierre del evento aún no se contaba con un número oficial de asistentes, desde la organización reconocieron que la convocatoria fue “impresionante”. “Ya vamos a saber con mayor exactitud qué cantidad hay, compartiendo con la policía y con el dron”, explicó De Giovanetti.

Foto: Gentileza Municipalidad de Neuquén.



