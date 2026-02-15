Horror en pleno carnaval: mataron de un tiro a un joven de 18 años y detuvieron a una madre y su hijo

Lo que debía ser una noche de carnaval terminó en una tragedia que enluta a toda una ciudad. Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, amaneció este domingo conmocionada tras el brutal asesinato de Brian Cabrera, un joven de 18 años que fue acribillado en pleno corso de carnaval. Por el crimen, la Policía detuvo a dos sospechosos: una madre y su hijo.

El violento episodio ocurrió cerca de la 1 de la madrugada en la Avenida 29, entre las calles 24 y 22, mientras una multitud disfrutaba de la segunda noche de los tradicionales festejos de carnaval.

Según indicó Infobae, el ataque se desencadenó tras una aparente discusión entre la víctima y un hombre mayor que estaba acompañado por una mujer. La situación escaló en segundos: el agresor extrajo un arma de fuego y disparó a quemarropa.

Los proyectiles impactaron en el pecho y en la cabeza del joven, en la región occipital. Cabrera se desplomó en el asfalto ante la mirada de decenas de familias que comenzaron a correr buscando refugio en medio del pánico y los gritos.

La víctima fue derivada de urgencia al Hospital Blas Dubarry, donde ingresó en estado extremadamente crítico. A pesar de que los médicos activaron los protocolos de emergencia y realizaron maniobras de reanimación, falleció horas más tarde tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios.

Sin embargo, la violencia no terminó en el corso. Durante la madrugada, la tensión y la angustia se trasladaron a las puertas del centro de salud, donde se registraron corridas y altercados.

Ante el temor de que los incidentes pasaran a mayores, debió intervenir el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de la Policía Bonaerense para asegurar el lugar y proteger al personal médico, a los pacientes y a los familiares.

Madre e hijo detenidos por el crimen de un joven en carnaval

El rápido despliegue policial y el seguimiento a través de las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal permitieron identificar y capturar a los presuntos homicidas poco después del hecho.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae la identidad de los detenidos, quienes resultaron ser madre e hijo : María Luján Auza, de 33 años, y Martín Ezequiel Auza, de 19.

Durante el operativo, los efectivos lograron secuestrar el arma de fuego presuntamente utilizada en el crimen. La investigación quedó en manos de la UFI N°2 del Departamento Judicial de Mercedes, que ahora busca determinar el móvil exacto del ataque.

El impacto del asesinato generó una fuerte ola de indignación en las redes sociales, donde los vecinos exigieron mayores medidas de seguridad y propusieron trasladar el carnaval a un predio cerrado para aplicar el derecho de admisión.

Ante la gravedad de los hechos, la Municipalidad de Mercedes emitió un comunicado oficial anunciando la suspensión total de las jornadas de carnaval previstas para este fin de semana.

«Desde el Estado Municipal, expresamos nuestro más profundo dolor y enviamos un sentido acompañamiento a los familiares y amigos de la víctima en este momento de irreparable pérdida que nos conmueve como comunidad», concluyó el Ejecutivo local.