Sociedad

El carnaval de Bariloche sigue hoy y mañana con murgas y comparsas en el Centro Cívico

Cada tarde desfilan las agrupaciones por la calle Mitre.

Las agrupaciones carnavaleras todos los días desfilan por la calle Mitre y luego se abre el escenario del Centro Cívico.

El carnaval de Bariloche se vive desde el sábado en el Centro Cívico y la calle Mitre con murgas, comparsas y bandas que le ponen ritmo al fin de semana largo.

esta fiesta popular en Bariloche es motorizada por el Movimiento Carnavalero y 18 agrupaciones como protagonistas, con el apoyo de la subsecretaría de Cultura municipal.

El sábado se habilitó el escenario montado en el Centro Cívico, frente a la Regional Tercera de Policía, donde además hay gazebos con propuestas de comidas y bebidas sin alcohol comandados por las propias organizaciones que trabajan todo el año en los barrios de la ciudad.

Este lunes y martes continúan las propuestas carnavaleras con el desfile cada tarde por la calle Mitre y la llegada de las agrupaciones al Centro Cívico para vivir una verdadera fiesta de carnaval en la cordillera, aunque por el escenario pasan bandas y grupos desde las 14.

Cronograma de murgas y comparsas

Lunes 16

18 hs: Murga del Tomate

18:45: Lonjas de Ñirihuapi

19:15: Auténticos Caporales de Quilmes, filial Bariloche

20: Santo Murgón

20:30: Uniendo Raíces

21: Jallalla

21:30 horas: Herederos de Kazó

22: Los Chiflados del Alto

22:30: Círculo Chileno Gabriela Mistral

Martes 17

19: Herederos de Kazó

19:30: Uniendo Raíces

20: Kilomboche + Elekú

21: Jallalla

21:30: Bailes Cubanos Bariloche

22:30: Rejunte Murguero


