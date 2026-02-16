El carnaval de Bariloche sigue hoy y mañana con murgas y comparsas en el Centro Cívico
Cada tarde desfilan las agrupaciones por la calle Mitre.
El carnaval de Bariloche se vive desde el sábado en el Centro Cívico y la calle Mitre con murgas, comparsas y bandas que le ponen ritmo al fin de semana largo.
esta fiesta popular en Bariloche es motorizada por el Movimiento Carnavalero y 18 agrupaciones como protagonistas, con el apoyo de la subsecretaría de Cultura municipal.
El sábado se habilitó el escenario montado en el Centro Cívico, frente a la Regional Tercera de Policía, donde además hay gazebos con propuestas de comidas y bebidas sin alcohol comandados por las propias organizaciones que trabajan todo el año en los barrios de la ciudad.
Este lunes y martes continúan las propuestas carnavaleras con el desfile cada tarde por la calle Mitre y la llegada de las agrupaciones al Centro Cívico para vivir una verdadera fiesta de carnaval en la cordillera, aunque por el escenario pasan bandas y grupos desde las 14.
Cronograma de murgas y comparsas
Lunes 16
18 hs: Murga del Tomate
18:45: Lonjas de Ñirihuapi
19:15: Auténticos Caporales de Quilmes, filial Bariloche
20: Santo Murgón
20:30: Uniendo Raíces
21: Jallalla
21:30 horas: Herederos de Kazó
22: Los Chiflados del Alto
22:30: Círculo Chileno Gabriela Mistral
Martes 17
19: Herederos de Kazó
19:30: Uniendo Raíces
20: Kilomboche + Elekú
21: Jallalla
21:30: Bailes Cubanos Bariloche
22:30: Rejunte Murguero
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar