Casi 2.000 sauces criollos ya crecen en Río Negro y la provincia prepara nuevas plantaciones

Río Negro plantó casi 2.000 sauces criollos y va por más en los valles irrigados. Foto gentileza.

La recuperación del sauce criollo sumó un nuevo capítulo en Río Negro. La Provincia cerró en San Javier la primera campaña provincial de plantación masiva de esta especie nativa, con casi 2.000 ejemplares implantados en diez sitios de distintos puntos del territorio.

La iniciativa, denominada «¡Sé planta!», comenzó en Fernández Oro, continuó por Choele Choel y Viedma y tuvo su última jornada en el balneario de San Javier. Allí participaron estudiantes, vecinos e instituciones locales en una actividad que combinó plantación, educación ambiental y conocimiento sobre una especie característica de los ambientes vinculados a los ríos.

Durante la campaña se plantaron sauces en riberas, espacios urbanos, viveros y plantas de tratamiento de efluentes. El objetivo no se limita a sumar árboles, sino a recuperar progresivamente la presencia de una especie que forma parte del paisaje natural de los valles irrigados.

El sauce criollo es la única especie nativa de sauce de la Norpatagonia y uno de los árboles característicos de los ambientes ribereños de Río Negro. Su presencia cumple además funciones ambientales vinculadas con la protección de las riberas, la fijación del suelo y la generación de hábitat para distintas especies.

Una campaña que también pasó por las escuelas

Uno de los aspectos centrales del programa fue la participación de las nuevas generaciones. Más de 450 estudiantes de nivel primario, secundario, técnico y superior formaron parte de las diferentes jornadas de plantación.

La propuesta buscó que los estudiantes no solo participaran de la colocación de los ejemplares, sino que también conocieran las características del sauce criollo y la importancia de conservarlo.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el contacto directo con la especie puede generar un vínculo que trascienda la actividad puntual. La expectativa es que quienes participaron puedan reconocer en el futuro los árboles que ayudaron a plantar y convertirse también en transmisores de ese conocimiento.

Río Negro apuesta por recuperar el sauce criollo. Foto gentileza.

La última jornada reunió en San Javier a estudiantes de la Tecnicatura en Producción Agropecuaria, del CEPJA y de la escuela primaria de jornada extendida, además de vecinos y representantes de instituciones de la localidad.

Qué pasará con los sauces después de la plantación

El cierre de la campaña no significa el final del programa. A partir de ahora comenzará una etapa vinculada con el seguimiento de los ejemplares implantados.

El área de Recursos Forestales en Valles Irrigados realizará relevamientos para determinar los porcentajes de prendimiento y elaborar informes técnicos sobre la evolución de las plantas.

También continuará la producción de nuevos ejemplares en viveros y el trabajo de investigación y conservación de material genético.

La intención provincial es que la experiencia de este primer año se transforme en una política sostenida y que durante los próximos años se incorporen nuevas plantaciones en diferentes ambientes de Río Negro.