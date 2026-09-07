YPF anunció Diesel 10 Minero y presentó su propuesta integral para acompañar el crecimiento de la minería en Argentina

En el marco del evento Argentina Mining Salta 2026, YPF presentó su propuesta integral para acompañar el crecimiento de la minería argentina y destacó la disponibilidad comercial de Diesel 10 Minero, un combustible desarrollado específicamente para responder a las exigencias operativas de una de las industrias con mayor potencial de crecimiento del país.

Desde la compañía expresaron que la actividad minera enfrenta nuevos desafíos vinculados al abastecimiento energético, la eficiencia operativa y la necesidad de garantizar la continuidad de los proyectos ubicados en entornos remotos y sometidos a condiciones extremas.

En este contexto, YPF anunció el impulso de una estrategia orientada a acompañar el desarrollo de la actividad con soluciones diseñadas específicamente para las necesidades del sector.

El anuncio de Diesel 10 Minero

Uno de los principales anuncios realizados durante el encuentro fue la disponibilidad de Diesel 10 Minero, un combustible de ultra bajo contenido de azufre y libre de biocomponentes y diseñado para operar en zonas de alta montaña y temperaturas extremadamente bajas.

La formulación de este nuevo producto busca garantizar un desempeño confiable en condiciones exigentes y contribuir a mejorar la eficiencia y la continuidad de las operaciones mineras.

Qué otras medidas realiza YPF para el desarrollo de la minería

La propuesta va más allá del suministro de combustibles. En este sentido, YPF destacó el desarrollo de San Antonio de los Cobres (Salta) como un punto estratégico para el crecimiento de la actividad minera en el NOA.

La nueva base logística integral fue diseñada para acompañar el desarrollo de los proyectos de la región y cuenta con una estación de servicio modular de YPF, una planta de suministro de combustible orientada especialmente a las operaciones mineras y un patio logístico destinado a la carga, descarga y movimiento de equipos e insumos.

Durante Argentina Mining Salta 2026, la compañía también presentó las soluciones de YPF Luz para el sector. La propuesta combina alternativas de abastecimiento eléctrico, entre ellas contratos de energía renovable, generación on-site y el desarrollo de infraestructura adaptada a las necesidades de cada proyecto.

Por su parte, YPF Gas exhibió sus soluciones destinadas a operaciones remotas, que integran el abastecimiento de GLP, infraestructura, logística y soporte técnico especializado.

La oferta se completa con lubricantes de alto desempeño, asistencia técnica y herramientas de mantenimiento predictivo desarrolladas para maximizar la productividad de los equipos y optimizar los costos operativos.

«Con más del 90% de participación en el mercado de combustibles para minería y presencia en los principales proyectos del país, YPF continúa fortaleciendo una propuesta integral especializada para acompañar el desarrollo de una industria clave para el futuro productivo argentino», indicó la empresa.