Fuerza Bariloche, LLA, Primero RN presentaron sus candidatos para las Convencionales

Con la presentación de listas en la Junta Electoral, los partidos embarcados en la elección del 1 de noviembre para elegir Convencionales Constituyentes en Bariloche comenzaron a difundir sus candidatos y propuestas de cara a la reforma de la Carta Orgánica Municipal.

El fin de semana, dos de las principales alianzas que compiten en esta compulsa electoral realizaron actos de presentación de candidatos.

Fuerza Bariloche apunta a una “comunidad activa y organizada”

Fuerza Bariloche, la alianza de origen peronista y con una integración de fuerzas del campo popular, realizó un nuevo taller para discutir temáticas y apovechó la oportunidad para dar a conocer su lista.

La lista de Fuerza Bariloche está encabezada por Andrea Galaverna y acompañan distintos sectores que integran la alianza. Gentileza

Más de un centenar de personas participaron del segundo foro por la reforma de la Carta Orgánica Municipal que promueve la fuerza, en la escuela Nehuen Peuman, y en ese contexto se presentaron formalmente los candidatos que integran una lista caraterizada por la representación de distintos espacios.

La lista está encabezada por la exdefensora del Pueblo Andrea Galaverna; seguida por Javier Inalef, trabajador de la prevención y el combate de incendios forestales; la abogada Josefina González Elizondo; el investigador Tomás Guevara; la trabajadora de Senaf y presidenta de la junta vecinal del barrio 2 de Abril, Verónica Sierpe; el coordinador del proyecto Estufas, Nano Geliberti; el joven Valentín De Angelis y la empresaria del sector turístico Julieta Rimoldi en octavo lugar, entre otros dirigentes.

“La reforma de la Carta Orgánica necesita una comunidad activa, organizada y con voz, porque las reglas de la ciudad no pueden construirse de espaldas de quienes la habitan todos los días”, destacaron desde la fuerza que propuso tener en el centro “la participación ciudadana, el cuidado del ambiente y del patrimonio natural y cultural, el acceso a la vivienda y una planificación urbana”.

Acompañaron la presentación el diputado nacional Marcelo Mango; la exintendenta María Eugenia Martini; los concejales Leandro Costa Brutten, Julieta Wallace y Roxana Ferreyra.

LLA Bariloche y una lista con outsiders de la política

La Libertad Avanza en Bariloche, la alianza en la que confluyen los libertarios, PRO, Creo, MAD y Bariloche Unido, también presentó formalmente su lista ante la Junta Electoral y el sábado realizó un acto para mostrar sus candidatos.

La Libertad Avanza en Bariloche se presentó el fin de semana, con sus candidatos liderados por Martín Govetto. Gentileza

La lista es liderada por el abogado y exfiscal Martín Govetto; seguido por Laura Pérez Lavayén; María Cecilia Rodríguez Beberaggi; Máximo Ismael Contreras; Gabriela Marcia Alfaro; Joaquín Escardo; Alejandro Martín Zapata; entre otros.

En el espacio destacan la integración de una lista con profesionales, trabajadores, emprendedores y vecinos que conocen la realidad local desde su experiencia cotidiana y laboral.

Entre los ejes prioritarios del espacio se destacan la ficha limpia y transparencia activa; servicios públicos y movilidad; ambiente, planificación urbana y desarrollo regenerativo; empleados públicos; y participación ciudadana.

“La ciudad necesita que volvamos a poner en el centro las necesidades de los barilochenses, escuchar lo que ocurre en cada barrio y transformar esas demandas en propuestas y soluciones concretas. Este no es momento para discusiones cerradas: es momento de construir colectivamente, con transparencia, responsabilidad y una mirada puesta en el futuro de toda la comunidad”, destacó el senador libertario Enzo Fullone que participó de la presentació como uno de los armadores, junto al presidente del PRO, Juan Martin.

Estamos Haciendo tiene lista con PUL y JSRN

La alianza oficialista Estamos Haciendo Bariloche, en la que confluyen el partido PUL del intendente Walter Cortés y Juntos Somos Río Negro, formalizó su lista en la Junta Electoral aunque optó por no realizar acto ni actividad pública para presentar sus candidatos por el momento.

Yanina Sánchez es la asesora letrada y primera candidata de la lista de Estados Haciendo Bariloche. Archivo

La nómina está encabezada por la asesora letrada municipal y expresidenta del Colegio de Abogados, Yanina Sánchez; el sindicalista Alberto Arabarco; la exlegisladora y actual presidenta del Pitba, Julia Fernández; el exlegislador y delegado de Fiscalía de Estado, Leandro Lescano; la vocal del Instituto de Tierras, Mariela Guerra; Adrián Grau y Hermeregildo Ortega; entre otros.

Primero Río Negro, entre la experiencia y la juventud

Primero Río Negro reveló finalmente el viernes su lista y sorprendió con la figura del expresidente de la CEB y excandidato a intendente Carlos Aristegui como primer candidato a convencional.

Carlos Aristegui, expresidente de la CEB, será candidato a primer convencional de Primero Río Negro. Foto: Chino Leiva

“Es un desafío enorme para mí y para ellos: llevar adelante las ideas en el consenso de generaciones totalmente distintas” dijo Aristegui y dio prioridad a mantener mecanismos de control en el municipio.

El concejal Facundo Villalba acompañó la presentación y destacó que buscan una “discusión profundamente barilochense”, por lo que valoró la libertad de acción interna en el partido comandado por Ariel Rivero, quien también estuvo en la presentación realizada el viernes.

La propuesta plantea que la reforma de la Carta Orgánica sea una oportunidad para establecer reglas claras, fortalecer controles, reformar la política, y avanzar hacia una planificación de largo plazo sobre algunos de los principales desafíos de Bariloche, entre ellos el crecimiento urbano, la seguridad, el vertedero, la infraestructura y el futuro del cerro Catedral.

Además de Aristegui, la lista está integrada por la joven Catalina Fonzo; Emiliano Hernández; Silvia Margarita Uber; Julián Porcel y la referente local del Colegio de Arquitectos, Alicia Albandoz.

Acuerdo Cívico con sus ejes para la Carta Orgánica

La alianza Acuerdo Cívico x Bariloche, que integran la UCR y CC-ARI, difundió su lista y principoales ejes a los que apuntará en la campaña para la reforma de la Carta Orgánica.

Leonel Chiarella (izq), presidente del Comité Nacional de la UCR, junto al exintendente de Bariloche Marcelo Cascón. Foto: Chino Leiva

La fuerza que encabeza el exintendente Marcelo Cascón puso el foco en la transparencia, ciudad inclusiva, cercanía con los vecinos, reducción del gasto público y político.

Los cuatro ejes iniciales que propone incluyen la promoción de la ficha limpia, que atraviese transversalmente todas las inhabilidades en la Carta Orgánica Municipal; la descentralización administrativa y la elección de concejales por cada una de las “subdivisiones administrativas” y tener balotaje; redefinir un empleado municipal por cada cien electores y un funcionario cada 30 empleados; y dejar el tribunal de Contralor como órgano externo mediante concurso; entre otras propuestas.

A Cascón, le siguen en la lista la exdelegada de Educación, Beatriz Oliva; el docente Nicolás Pugliese; la referente de jubilados Isabel Paz; el bombero Jorge Montenegro; y el veterinario Horacio Vautier; entre otros.

Podemos Bariloche apela a un “salto de calidad”

El partido vecinalista Podemos Bariloche apostó a una propuesta “centrada en dar el salto de calidad que transforme a Bariloche en una ciudad moderna, desarrollada, transparente y con mejores servicios para todos los vecinos”.

Podemos Bariloche va con lista propia, sin alianza y con Pablo Chamatrópulos como primer candidato. Gentileza

La lista encabezada por el exconcejal y excandidato a intendente Pablo Chamatrópulos, acompañado por Rocío Arriagada, Andrés López, Juliana Leiva, Daniel Garillo y Selena Birnmann, se formalizó la semana pasada, promueve cuatro conceptos centrales: modernidad, desarrollo, transparencia y seguridad.

“Bariloche necesita dar un salto de calidad que la convierta en una ciudad moderna y desarrollada”, dijo el primer candidato, quien señaló que “no podemos hablar de desarrollo mientras haya vecinos que todavía no tienen garantizado el acceso a los servicios esenciales como el agua, la luz y el gas”.



