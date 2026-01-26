Caso Bastián: confirmaron que los conductores implicados en el accidente en Pinamar dieron positivo de alcoholemia

La investigación por el grave accidente ocurrido en la ciudad balnearia de Pinamar, que dejó al pequeño Bastián Jerez en estado crítico, sumó un nuevo capítulo este lunes. Según informaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas, las pericias toxicológicas confirmaron que los conductores de ambos vehículos tenían alcohol en sangre al momento del impacto.

Los resultados de los análisis realizados en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores detallaron que la mujer que manejaba el UTV donde viajaba el menor, identificada como Noamí Quirós, presentaba 0,41 gramos de alcohol en sangre. Por su parte, Manuel Molinari, el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok que participó del siniestro, circulaba con 0,25 gramos.

En contraste, el informe pericial destacó que el padre del niño, Maximiliano Jerez, quien también se trasladaba en el rodado menor al momento del choque, se encontraba sobrio.

Situación judicial y salud

Tanto Quirós (amiga del padre) como Molinari y el propio Jerez quedaron imputados por el delito de «lesiones leves agravadas». Las pericias también descartaron la presencia de drogas en los involucrados.

Mientras avanza la causa, la atención sigue puesta en la salud de Bastián. El nene de 8 años continúa internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata en estado estable.

El último parte médico difundido por el Ministerio de Salud bonaerense informó que el sábado el menor fue sometido a su sexta intervención quirúrgica. El procedimiento consistió en una fijación cervical y una traqueotomía, pasos necesarios para su compleja recuperación tras el impacto.