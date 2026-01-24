Bastián fue operado por sexta vez: permanece estable en terapia intensiva tras el accidente en Pinamar

Bastián, el niño de 8 años que permanece internado tras el accidente entre un vehículo UTV y una camioneta en la ciudad balnearia de Pinamar, fue operado por sexta vez, al tiempo que se le realizó una traqueotomía.

Operaron nuevamente a Bastián

El parte médico difundido por el Ministerio de Salud bonaerense remarcó que el menor se encuentra “estable”. Se trata de la sexta intervención quirúrgica a la que es sometida la víctima, a quien se le practicó una fijación cervical y una traqueotomía.

Bastián continúa bajo estricto control médico en la unidad de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti”.

Por su parte, esta semana se llevaron a cabo las pericias sobre los vehículos implicados en el siniestro ocurrido en la “frontera” de Pinamar.

NA