Catriel: el corazón operativo del petróleo rionegrino

La ampliación del oleoducto Vaca Muerta Sur y la llegada de nuevos proyectos en áreas rionegrinas reconfiguran el rol de Catriel dentro del mapa energético del país. Desde la Secretaría de Hidrocarburos de Río Negro, su titular, Mariela Moya analiza el escenario actual y detalla cómo la provincia busca consolidar actividad, atraer inversiones y fortalecer los mecanismos de control ambiental y operativo.

“El hallazgo del ‘59 dio origen a un entramado de servicios, talleres y empleo que todavía hoy es uno de los pilares económicos de la provincia. Ese recorrido es parte del Día Provincial del Petróleo, porque marca la continuidad entre historia y proyección del sector”, sostiene, en diálogo con Río Negro.

A pesar del natural agotamiento de los yacimientos convencionales, la ciudad se beneficia de un contexto regional favorable: la expansión del ‘no convencional’ en la Cuenca Neuquina tracciona demanda de logística, metalmecánica, mantenimiento, transporte, seguridad y gestión ambiental, áreas donde Catriel tiene empresas con trayectoria y recursos humanos calificados.

“La ciudad tiene capacidad para integrarse al desarrollo no convencional. Su ecosistema de servicios está preparado para capturar nuevas oportunidades”, asegura.

Fiscalización

En este proceso a futuro, la actividad hidrocarburífera se fiscaliza bajo un esquema integral que

combina la presencia simultánea de varias áreas del Estado. Moya detalla que se aplica un sistema de control interinstitucional que involucra a Ambiente, Hidrocarburos y el Departamento Provincial de Aguas, lo que permite supervisar cada paso de la operación.

Antes de que ingrese un equipo a perforar, se realiza una inspección exhaustiva para verificar las condiciones constructivas y ambientales de la locación. Luego, durante toda la ejecución y operación, se llevan a cabo monitoreos de agua, suelos y residuos, además de verificaciones permanentes en materia de seguridad industrial.

También se controlan pozos vigía y se realizan muestreos anuales que permiten evaluar el comportamiento del yacimiento y su entorno. “La prevención es el eje. No solo controlamos sino que buscamos elevar estándares y fortalecer la presencia del Estado en campo”, subraya Moya.

Previsibilidad

El rol de Catriel se consolida a partir de su ubicación, su infraestructura y su capital humano. Para Moya, la ciudad funciona como plataforma natural para articular logística, transporte y servicios hacia buena parte de las áreas productivas del norte rionegrino y del borde neuquino.

La estrategia provincial combina infraestructura, control y participación local. Las prórrogas de concesiones aportan previsibilidad y brindan a las operadoras un horizonte claro. Un ejemplo es la extensión del área gasífera Agua Salada, operada por Tecpetrol, que incorpora inversiones comprometidas hasta 2035, incluyendo perforaciones, reacondicionamientos y obras de infraestructura.

“La previsibilidad que brindan estas prórrogas sostiene actividad y empleo, y consolida a Catriel como base regional”, indica. Frente a ese contexto, la provincia apunta a diversificar la matriz, incorporar tecnología, fortalecer el control y ampliar oportunidades para las empresas rionegrinas. “Río Negro reafirma su protagonismo como provincia energética, honrando su historia y mirando hacia adelante”, concluye.