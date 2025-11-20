Día del Petróleo en Catriel: una fiesta que alimentó identidad 

“Se llama Carmen Estela Barrionuevo y nació hace 15 años en San Rafael, Mendoza. Hace cuatro años reside en Catriel, donde el pasado sábado se convirtió en la primera reina provincial del Petróleo”, señala el recuadro en la sección de “Sociales”, de la edición impresa de RÍO NEGRO, de noviembre de 1974. Estudiante del primer año de la Escuela Comercial, aficionada al básquet y a leer novelas, la joven dijo que «le gustaba la gente” de la localidad» y definió a la juventud de Catriel como «muy alegre».

La publicación, con foto y afiche incluidos, da cuenta del inicio de una celebración mucho antes de que la actual Ley 4893, promulgada el 16 de septiembre de 2013, lo formalizara como una integrante más dentro del calendario de fiestas populares.

Foto: Archivo Diario Río Negro.

En un animado centro comercial, que crecía con el número de nuevos pobladores que llegaban a trabajar y también a radicarse, el resto del ejido apostaba por mejorar la organización urbanística. En ese contexto, el primer Festival por el «Día del Petróleo rionegrino» llegó con una serie de actos centrales, misa de campaña en honor de los petroleros fallecidos, la inauguración de la torre de entrada en la intersección del acceso sur y la Ruta 151, el descubrimiento de placas en el monolito frente a la municipalidad y un almuerzo que YPF organizó para agasajar a su personal y autoridades.

A lo previsto se agregó a su vez, en el marco de una «picada» de automóviles organizada por la peña «El Cacique»; el corte de cintas en la inauguración del nuevo edificio de la Escuela 21, coincidentemente con su 50° aniversario y una grilla artística sobre el palco central en la que actuaron nada menos que el «Chango» Nieto y varias agrupaciones folclóricas.

51 años después, el pasado fin de semana, más de 40 mil personas se dieron el gusto de seguir bailando y reuniéndose, esta vez, al ritmo de la música campera y del cuarteto, del folclore y de la danza, con una grilla nacional y regional que coronó dos noches a pleno. Tampoco faltaron los stands de la actividad agropecuaria local, porque si bien la matriz sigue siendo mayormente energética, la esencia original sigue viva.