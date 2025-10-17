Buscan intensamente a Inés Zilli, una mujer de 39 años desaparecida en Catriel: no la ven desde el miércoles

Inés Zilli no volvió a su casa en Catriel el miércoles 15 de octubre. La última vez que la vieron fue ese día alrededor de las 22. Este viernes el Ministerio Público Fiscal de Río Negro informó sobre su desaparición y el plan de búsqueda.

La Policía de Río Negro lleva adelante diversas medidas dispuestas en el marco del protocolo de búsqueda de Inés Zilli, una mujer de 39 años.

Al momento de su ausencia, la mujer vestía un jean azul, campera violeta y zapatillas negras. La familia y las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad para encontrarla.

Buscan a Inés Zilli en Catriel: comunicarse al 911 RN Emergencias

Según comunicaron desde el MPF, Inés Zilli mide 1,55 metros, es de contextura delgada, tez blanca, y tiene ojos color verde claro. Su cabello es castaño, lacio y largo hasta la cintura. Como seña particular, posee un tatuaje de un árbol de la vida en el antebrazo derecho.

Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero debe comunicarse de inmediato al 911 RN Emergencias o a la dependencia policial de Río Negro más cercana.