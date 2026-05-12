En Viedma eligieron cinco nuevos fiscales adjuntos para la Primera Circunscripción

Consejo de la Magistratura de la Primera Circunscripción Judicial eligió por unanimidad a Alejo Domínguez Masciale, Tomás García Ansola, Bárbara Fantón y Claudia Pichiñán como nuevos fiscales adjuntos para Viedma, y a Ana Paula Castro para San Antonio Oeste.

Los cinco seleccionados obtuvieron los puntajes más altos después de superar las tres instancias del concurso de oposición y antecedentes.

La sesión fue presidida por el juez del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Ricardo Apcarian; y participaron además el procurador general, Jorge Crespo, y el fiscal general, Fabricio Brogna; los consejeros del Poder Legislativo Juan Martín, Facundo López y Lucas Pica; y en representación del Colegio de Abogados, Gastón Suracce, Valentina Fernanda Baigorria Funes y Maximiliano Mullally Bratulich.