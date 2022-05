Censo 2022: ¿qué debo hacer si no recibí el código único de vivienda?

Desde marzo se encuentra habilitado el Censo digital en el país. Esta herramienta permite responder todas las preguntas del Censo 2022 en forma anticipada desde cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet. Hay tiempo hasta el miércoles 18 de mayo a las 8 para completarlo. Las respuestas que ingreses se guardan de manera automática. Entre las preguntas más frecuentes se encuentra la del código único de la vivienda.

Hasta el momento más del 15% de los neuquinos y alrededor del 13,8% de los rionegrinos ya completaron en forma digital la planilla del censo nacional de población y vivienda organizado por el Indec.

Contestar el cuestionario demanda entre 20 y 30 minutos. Al finalizar el aportante de los datos recibe un comprobante digital que puede imprimir o guardar en el teléfono y que deberá exhibir al censista cuando reciba la visita presencial.

¿Qué debo hacer si no recibí el código único de la vivienda?

Revisá la carpeta de correo no deseado del correo electrónico con el que te registraste y verificá el espacio disponible en tu casilla. Si aún no encontrás el correo con el código, deberás esperar a la persona censista que visitará tu vivienda el Día del Censo, miércoles 18 de mayo. Ese día todas las personas que no hayan podido completar el cuestionario digital deberán responder el Censo mediante una entrevista presencial.