Censo de cóndores en Neuquén: cuándo será el próximo y cómo se realizará

«Los censos se deberían hacer una vez por estación», dijo la bióloga a cargo de la Dirección de Ecosistemas Terrestres del CEAN, Luciana Piudo cuando se le consultó sobre los resultados del censo de cóndores realizado en noviembre en Neuquén. Frente a este objetivo, la provincia se prepara para una nueva jornada de avistamiento.

El cóndor andino (Vultur gryphus) se encuentra categorizado como especie vulnerable a nivel global y enfrenta amenazas principalmente de origen antrópico, como el envenenamiento por cebos tóxicos y la intoxicación por plomo, lo que vuelve indispensable el monitoreo sistemático para orientar acciones de conservación.

Es así que el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia del Neuquén la fecha elegida para el próximo censo simultaneo: será el 23 de febrero.

El censo simultaneo de cóndores andinos cuenta con un despliegue amplio en cuanto al territorialidad y participación. Durante la jornada se desplegarán equipos interinstitucionales integrados por los guardaparques de la dirección general de Áreas Naturales Protegidas, el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN), la Dirección de Guardafauna, la Fundación Bioandina Argentina, Parques Nacionales y Clubes de Observadores de Aves (COA), quienes se ubicarán en puestos de observación estratégicos en distintos sectores de la provincia.

La dinámica será la misma que la vez pasada: “Se seleccionan tantos sitios que puedan ser dormideros que los cóndores usan en algunos momentos, y puntos fijos de observación. En cada lugar hay por lo menos tres personas mirando: dos observan y una tercera registra la información en una aplicación específica”, explicó Luciana Piudo en esa oportunidad.

Todo se hace al mismo tiempo, siguiendo una metodología estandarizada. “Todos hacemos lo mismo en el mismo momento. Se hacen intervalos de cinco minutos donde todos estamos mirando y contando cóndores», detalló la técnica. Según dijo, lo más importante es la sincronía, porque el cóndor puede moverse cientos de kilómetros en un mismo día.

«De 8:00 a 8:05 todos estamos mirando y contando cóndores, y después lo repetimos a la media hora y así sucesivamente hasta las 14:00”, describió.

Los datos son luego analizados por el equipo técnico de BioAndina. “Toman esa información que se estuvo cargando en la aplicación y analizan los datos para determinar la cantidad máxima que se pudo ver en alguno de esos intervalos”, indicó.

En el último censo el relevamiento se realizó en un total de 16 Puestos de Observación, de los cuales nueve son áreas de vuelo y siete son dormideros comunales.

El número máximo de cóndores registrados simultáneamente fue de 66 individuos. Si se consideran los 16 puestos de observación como sitios cerrados, es decir, sin flujo de individuos entre ellos, el total de registros acumulados durante la jornada fue de 130 cóndores. De ese total, 97 se observaron en dormideros y 33 en áreas de vuelo. En todos los puestos hubo presencia de la especie.

Dentro de los dormideros, Cuyín Manzano se destacó ampliamente con 57 cóndores registrados, convirtiéndose en el sitio con mayor concentración de la provincia. “Nos resultó bastante curioso, lo miramos con igual sorpresa«, dijo Piudo.

La continuidad de estos censos permitirá evaluar la dinámica poblacional del cóndor andino en Neuquén y definir estrategias de conservación basadas en datos confiables. El próximo será este 23 de febrero. Según informó la bióloga, «se realizará en los mismos horarios que la vez pasada». Aclaró que apuestan a que sea en los mismos puntos aunque dependen de la disponibilidad de los participantes.