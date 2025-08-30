Cerrado Pino Hachado por nieve durante todo el sábado: qué pasa con los cruces de Neuquén a Chile

Desde Vialidad Nacional comunicaron que estará cerrado todo el sábado 30 de agosto el paso Pino Hachado, uno de los cruces de Neuquén a Chile. Informaron que hay «acumulación de hielo y nieve». El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para hoy una alerta por nevadas.

«Intransitable por el resto de la jornada», comunicaron desde Vialidad Nacional. Señalaron que hay equipos operando.

En tanto, el paso Cardenal Samoré está transitable con precaución.

Alerta por nevadas en Neuquén este sábado 30 de agosto

Según detalló el SMN, estas son las zonas con alerta en Neuquén, entre ellas la de Picunches que es donde Las Lajas, la localidad más cercana al cruce internacional Pino Hachado:

Cordillera de Aluminé – Cordillera de Chos Malal – Cordillera de Loncopué – Cordillera de Minas – Cordillera de Picunches – Cordillera de Ñorquín: advertencia por nevadas para este sábado durante la mañana, tarde y noche.

«El área será afectada por nevadas de variada intensidad, algunas localmente intensas. Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 35 cm, pudiendo ser superados en forma puntual», describieron desde el organismo nacional.