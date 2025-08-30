Tormenta de Santa Rosa en Neuquén este sábado: cuáles son las rutas más afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta para este sábado debido a las fuertes precipitaciones y vientos que afectan el tránsito en las rutas de Neuquén por la tormenta de Santa Rosa. Desde el gobierno provincial solicitan a los conductores transitar cuidadosamente para evitar accidentes. Los detalles de las áreas más afectadas.

Rutas de Neuquén bajo alerta por lluvia y nieve este sábado

Desde el viernes, las temperaturas en la región comenzaron a descender, lo que provocó un aumento de viento de hasta 60 km/h. Este fenómeno trajo consigo intensas lluvias que continuaron durante la madrugada del sábado.

«Van a permanecer durante todo el día sábado, con algunos mejoramientos temporarios muy breves y con interines de lluvias agua nieve y nieve», indicó el director de Defensa Civil, Carlos Cruz.

El área que se verá mayormente afectada por las lluvias este sábado.

Las zonas más afectadas se encuentran principalmente desde el centro de la provincia hacia la Confluencia, con algunas interrupciones y acumulación de agua en las rutas.

Cruz informó que se debe transitar con precaución «prácticamente en todo el centro norte y noreste de la provincia». Además, las ráfagas podrían alcanzar los 65 km/h durante la tarde en la Ruta 237, a la altura de Picún Leufú.

Advierten por nieve en rutas de montaña y precaución en los pasos de Neuquén

En tanto, «en Pino Hachado se registran lluvias y neviscas de variada intensidad», reportó Cruz, quien añadió que en la jurisdicción de Zapala y desde Rincón Octavio Pico hasta Chos Malal, también se registran lluvias intensas.

Las rutas cercanas a Picún Leufú, como la 237, se encuentran complicadas por la lluvia, lo que obliga a los conductores a mantener precaución. Cruz explicó que se está llevando un control de las condiciones para asegurar la seguridad de quienes transitan.

En el caso de la ruta provincial 26, que conecta Loncopué con Caviahue, se registran nevadas de variada intensidad. Cruz detalló que los conductores deben estar preparados para el uso de cadenas en zonas como Cajón de Hualcupén y Cajón Chico.

Sin evacuaciones pero con cautela: la situación sigue bajo monitoreo en Neuquén

A pesar de las malas condiciones, el tránsito sigue habilitado en las rutas, pero se requiere precaución, especialmente en las zonas más altas de la provincia. Los equipos de Defensa Civil mantienen un monitoreo constante para evitar accidentes.

A pesar del alerta, hasta el momento no se han registrado evacuaciones. Sin embargo, las autoridades siguen monitoreando las condiciones, ya que las lluvias y el viento pueden generar complicaciones.

«Actualmente no han informado a los equipos ningún tipo de afectación o evacuación respecto a estas condiciones que- por el momento- se presentan no agresivas«, comentó Cruz.