Tormenta de Santa Rosa y alerta en el Alto Valle: hasta qué hora caerá la lluvia este sábado

Sábado de lluvia en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. (Foto Matías Subat).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por lluvias en gran parte de Neuquén y Río Negro con impacto en el Alto Valle. El sábado amaneció con viento y precipitaciones y se espera que la se la jornada se mantenga con un clima inestable. ¿Hasta qué hora se anuncian las condiciones meteorológicas en Neuquén, Roca y Cipolletti?

Según el SMN la lluvia persistirá durante toda la mañana, continuará a la tarde y disminuirá hacia la noche. Sin embargo, en las últimas horas del sábado también se pronostican lluvias aisladas.

Hasta cuándo se anuncia lluvia en el Alto Valle: el detalle hora por hora en Neuquén, Roca y Cipolletti

Las precipitaciones en el Alto Valle empezaron a caer con fuerza desde la madrugada y se extenderán durante casi toda la jornada. El sitio especializado The Weather Channel brinda el detalle sobre el clima hora por hora y Diario RÍO NEGRO te lo comparte.

Desde las primeras horas de este sábado y hasta las 17 horas, inclusive, se prevén lluvias constantes. Pero desde las 17 en adelante la probabilidad disminuye, de acuerdo a la información brindada.

Entre las 18 horas y las 20 hay sólo un 5% de probabilidad de lluvia, aunque el cielo se mantendrá nuboso en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro,

La temperatura irá en descenso con mínimas que podrían superar los 4°C. En cuanto a las máximas rozarán los 10°C. Así, se espera una jornada fría e invernal.

Viento y lluvia en el Alto Valle: ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora

Además de lluvia, este sábado se pronostica viento fuerte en Neuquén y Roca. Las ráfagas más fuertes se esperan durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 20 y los 40 kilómetros por hora. Sin embargo, el SMN advierte que podrían alcanzar los 70 km/h.

A la tarde irá atenuando, aunque se mantendrá entre los 20 y los 30 kilómetros por hora, con velocidades máximas de hasta 60 kilómetros por horas.

Tormenta de Santa Rosa con alerta por lluvias y nevadas en Neuquén

Las zonas afectadas en Neuquén, durante la tormenta de Santa Rosa:

Cordillera de Aluminé – Cordillera de Chos Malal – Cordillera de Loncopué – Cordillera de Minas – Cordillera de Picunches – Cordillera de Ñorquín : alerta por nevadas durante todo el sábado.

: alerta por nevadas durante todo el sábado. .Confluencia – Este de Añelo – Este de Pehuenches – Picún Leufú: alerta por fuertes precipitaciones durante la mañana y tarde del sábado.

Tormenta de Santa Rosa: las zonas con la alerta por lluvias en Río Negro

Según comunicó el SMN, las zonas afectadas en Río Negro: