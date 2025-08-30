Tormenta de Santa Rosa: hasta cuándo seguirán las lluvias en el Alto Valle, este sábado hay alerta

Este sábado 30 de agosto la tormenta de Santa Rosa se hace sentir en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por fuertes lluvias. Hasta cuándo seguirán las precipitaciones.

Lluvias durante el sábado en el Alto Valle: hasta cuándo seguirán

Según reporta el pronóstica del SMN, las lluvias estarán presentes durante todo el sábado en Neuquén. Serán «fuertes durante la mañana y tarde». Continuarán hasta la madrugada del domingo, y por la mañana se espera que el día esté nublado, pero sin lluvias. Además, habrá ráfagas durante el fin de semana.

En Roca, este 30 de agosto estará lluviosa toda la jornada. Disminuirá un poco hacia la noche. El domingo por la mañana estará nublado y por ahora no se anticipa precipitaciones. De igual modo en Villa Regina. La máxima será de 11°C el último día del mes.

Tormenta de Santa Rosa con alerta por lluvias y nevadas en Neuquén

Las zonas afectadas en Neuquén, durante la tormenta de Santa Rosa:

Cordillera de Aluminé – Cordillera de Chos Malal – Cordillera de Loncopué – Cordillera de Minas – Cordillera de Picunches – Cordillera de Ñorquín: alerta por nevadas durante todo el sábado.

.Confluencia – Este de Añelo – Este de Pehuenches – Picún Leufú: alerta por fuertes precipitaciones durante la mañana y tarde del sábado.

Tormenta de Santa Rosa: las zonas con la alerta por lluvias en Río Negro

Según comunicó el SMN, las zonas afectadas en Río Negro: