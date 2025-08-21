Cerró un paso a Chile desde Neuquén por intensas nevadas este jueves: la medida afecta solo el tránsito de camiones
Los vehículos particulares y de pasajeros pueden circulara "con extrema precaución". El estado de Pino Hachado, Cardenal Samoré, Icalma, Hua Hum y Mamuil Malal.
Minutos antes del mediodía de este viernes, las autoridades de los pasos fronterizos a Chile informaron el cierre de uno de los complejos para camiones. ¿El motivo? los caminos están complicados ante la caída intensa de la nieve. Los autos y colectivos pueden circular con «extrema precaución».
Según explicaron las autoridades del complejo fronterizo se está reorganizando el tránsito para que los vehículos particulares y colectivos de pasajeros puedan circular. Mientras tanto, en cruce para los camiones está cerrado.
El próximo reportes se dará a las 13.
Cómo están los pasos fronterizos de Neuquén a Chile: Pino Hachado, Icalma, Samoré y más
- Pino Hachado: Paso transitable con precaución, habilitado en horario normal de 9 a 18. Sectores con hielo, zona con animales sueltos. Visibilidad reducida por neblinas.
- Icalma: Paso habilitado en horario normal, transitable con precaución. Sectores con hielo. Portación obligatoria de cadenas.
- Hua Hum: Paso habilitado en horario normal, transitable con precaución. Centro de frontera habilitado. Sectores con hielo y barro. Portación obligatoria de cadenas.
- Mamuil Malal: Paso habilitado en horario normal, transitable con precaución. Equipos operando. Portación obligatoria de cadenas.
- Cardenal Samoré: Paso habilitado en horario normal, transitable con precaución. Calzada despejada y húmeda, posible formación de hielo en sectores. Portación obligatoria de cadenas.
