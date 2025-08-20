Un importante paso a Chile está cerrado por nieve y hielo en la calzada este miércoles: cuál es y cuándo podría reabrir

La nieve complica el cruce a Chile desde Argentina. Este miércoles uno de los pasos más importantes cerró sus puertas debido a las condiciones climáticas adversas. La decisión fue anunciada por las autoridades del cruce. Te contamos los detalles.

La Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras emitió un comunicado el martes recomendando a conductores y transportistas no circular por la Ruta Nacional 7, que es una vía clave entre Mendoza y Chile.

Ante esta situación, también informaron el cierre del paso Cristo Redentor durante toda la jornada de forma «preventiva en ambos sentidos para todo tipo de vehículos».

De acuerdo con la información indicada por el portal Los Andes, las autoridades remarcaron que el tránsito se vuelve riesgoso ante la posibilidad de nevadas, hielo y visibilidad reducida. Aseguran que esto se mantendrá hasta nuevo aviso.

Alerta por nieve este jueves en Neuquén: los detalles

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por nevadas para Neuquén. «Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual», indicó el organismo.

El detalle de las zonas con advertencia: