Sociedad

Cerró un paso fronterizo entre Neuquén y Chile este martes por hielo y nieve: cuáles están habilitados

Te contamos en detalle el estado de Pino Hachado, Cardenal Samoré, Icalma, Hua Hum y Mamuil Malal.

Redacción

Por Redacción

Desde Vialidad Nacional informaron el cierre de uno de los pasos más elegidos para cruzar a Chile desde Neuquén. Se trata de un cierre de caminos por «acumulación de hielo y nieve». Te contamos en detalle el estado de Pino Hachado, Cardenal Samoré, Icalma, Hua Hum y Mamuil Malal.

Según el parte difundido este martes por Vialidad Nacional, el paso internacional Pino Hachado se encuentra «intransitable» por la «acumulación de hielo y nieve» sobre la calzada.

Además, el pronóstico indica nevadas en la zona por lo que hay equipos operando para poder garantizar el tránsito. El próximo reporte será a las 10.


