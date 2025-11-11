El frente frío de la Patagonia que avanza al centro del país: a qué hora llega la «tormenta negra»

El cambio de aire que ya se siente en el sur del país está en camino hacia la región central. Un frente frío proveniente de la Patagonia avanza este martes sobre el centro y norte de Argentina, y promete alterar por completo el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes, que incluye la posibilidad de granizo y ráfagas intensas para la Ciudad de Buenos Aires y 13 provincias.

A qué hora llega la «tormenta negra»

Según el SMN, la llamada «tormenta negra», bautizada así por la nubosidad que oscurecerá el cielo porteño, llegará entre las 18 y las 21 horas.

19: inicio de las precipitaciones, con una probabilidad del 60%.

20: máxima intensidad, con 90% de probabilidad y actividad eléctrica.

21: lluvias más débiles.

23: el cielo volverá a estar parcialmente despejado.

El organismo advierte que el principal riesgo estará en la caída de granizo y las fuertes ráfagas localizadas.

El origen patagónico del frente frío

El sistema que genera esta tormenta se formó en el sur del país durante la mañana, impulsado por vientos del suroeste. En su avance hacia el norte, dejó lluvias en sectores de la Patagonia y ahora provoca el brusco cambio de condiciones sobre la región central.

Aunque se trata de un fenómeno de rápido desplazamiento, marcará el inicio de una nueva masa de aire frío sobre gran parte del territorio.

Durante la tarde del martes las temperaturas caerán levemente —de 25°C a 20°C—, pero el verdadero aire frío del sur llegará el miércoles. El SMN anticipa que, una vez que pase la tormenta, ingresará viento del cuadrante sur, con un descenso sostenido de las marcas térmicas y un ambiente más fresco.

Recomendaciones

Evitar actividades al aire libre durante el paso de la tormenta.

No refugiarse bajo árboles o estructuras inestables.

Desenchufar aparatos eléctricos sensibles.

Seguir las actualizaciones oficiales del SMN.

