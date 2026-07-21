Orlando Gill ya se entrena en San Lorenzo tras el Mundial, mientras se define su futuro

Orlando Gill se reintegró a los entrenamientos en San Lorenzo, pero su futuro estaría en Europa.

Después de su destacada actuación con la selección de Paraguay en el Mundial 2026, Orlando Gill volvió a incorporarse a los entrenamientos de San Lorenzo. Tras disfrutar de las dos semanas de vacaciones que le otorgó el club luego de la Copa del Mundo, el arquero ya trabaja bajo las órdenes de Néstor Gorosito mientras se define su futuro.

Su rendimiento quedó reflejado también en las estadísticas: finalizó la cita internacional como el arquero con más atajadas, con un total de 28 intervenciones, un registro que lo ubicó en lo más alto entre todos los futbolistas de su puesto.

El recibimiento a Orlando Gill en su regreso a San Lorenzo tras el Mundial

El jugador paraguayo llega con la confianza en alza tras haber sido una de las grandes figuras de la Albirroja y comenzó la preparación para el debut del Ciclón en el nuevo campeonato, previsto para el próximo sábado frente a Lanús.

¡Hermoso momento! 💙❤️



Orlando Gill volvió a los entrenamientos y lo recibieron los chicos de la Escuelita de Fútbol, quienes pararon su entrenamiento para ver y festejar los penales atajados ante Alemania.



Esto es sentido de pertenencia. ¡Gracias chicos por venir! 🧤 pic.twitter.com/y1cxkQj493 — San Lorenzo (@SanLorenzo) July 21, 2026

Además, protagonizó un emotivo encuentro con los chicos de la Escuelita de Fútbol del club. Los niños recibieron al futbolista para celebrar sus recordadas atajadas en la definición por penales ante Alemania durante el Mundial 2026 y pedirle autógrafos.

El guardameta se tomó unos minutos para firmar camisetas, álbumes de figuritas y pelotas, además de sacarse fotos con los chicos, en un gesto que reflejó el fuerte vínculo que construyó con los hinchas azulgranas tras su destacada actuación con Paraguay.

Ese nivel despertó el interés de varios clubes del exterior. Mientras el futbolista ya se encuentra nuevamente a disposición del cuerpo técnico, la dirigencia azulgrana continúa analizando las propuestas que llegan desde Europa.

Por el momento, San Lorenzo ya rechazó una primera oferta y mantiene una postura inamovible respecto al monto que pretende para desprenderse del arquero. El Olympiacos de Grecia presentó una propuesta concreta, aunque todavía no alcanza las expectativas del club argentino.

En las últimas horas, Manchester United se mostró interesado en el portero del Ciclón, tras su destacada actuación en la Copa del Mundo. Según el representante del jugador de 25 años, llegaría una oferta importante del equipo inglés que lo tiene una de sus objetivos para la próxima temporada.

La dirigencia pretende percibir los 7 millones de dólares netos correspondientes a la cláusula de rescisión. La firmeza en la negociación responde a que el equipo de Boedo posee solo el 50% de los derechos económicos del futbolista, por lo que busca obtener el máximo beneficio posible en una eventual transferencia, en busca obtener un ingreso clave en su delicada situación económica.

Mientras las conversaciones continúan, Gill sigue entrenándose con normalidad y, por ahora, se perfila para estar disponible en el inicio de la competencia oficial.