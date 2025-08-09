Choque en cadena sobre la Ruta 22, en Roca, entre cuatro vehículos: una mujer con heridas leves

Un choque en cadena ocurrió este sábado sobre la Ruta 22, en uno de los ingresos a Roca. El tránsito estuvo demorado. Hubo cuatro vehículos involucrados. Una mujer fue trasladada al hospital con heridas leves, señalaron desde la Policía.

El impacto fue «por alcance» dijeron desde la policía caminera a Diario RÍO NEGRO. Fue entre calle San Juan y Damas Patricias. Circulaban en dirección Neuquén-Roca.

Los vehículos involucrados fueron un Renault Fluence, un Ford Ecosport, un Renault Symbol, y un Logan.

Choque en Roca. Foto: Andrés Maripe.

Choque frontal sobre la Ruta 151 en Cinco Saltos

En otro hecho, hubo un choque frontal sobre la Ruta 151, esta mañana cerca del ingreso a Cinco Saltos. El impacto fue entre un Volkswagen Fox y un Chevrolet Corsa.

Con lesiones leves fue trasladado al hospital local uno de los conductores.

Noticia en desarrollo