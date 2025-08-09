ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Choque en cadena sobre la Ruta 22, en Roca, entre cuatro vehículos: una mujer con heridas leves

El impacto "por alcance" fue este sábado en horas del mediodía.

Redacción

Por Redacción

Un choque en cadena ocurrió este sábado sobre la Ruta 22, en uno de los ingresos a Roca. El tránsito estuvo demorado. Hubo cuatro vehículos involucrados. Una mujer fue trasladada al hospital con heridas leves, señalaron desde la Policía.

El impacto fue «por alcance» dijeron desde la policía caminera a Diario RÍO NEGRO. Fue entre calle San Juan y Damas Patricias. Circulaban en dirección Neuquén-Roca.

 Los vehículos involucrados fueron un Renault Fluence,  un Ford Ecosport, un Renault Symbol, y un Logan.

Choque en Roca. Foto: Andrés Maripe.

Choque frontal sobre la Ruta 151 en Cinco Saltos

En otro hecho, hubo un choque frontal sobre la Ruta 151, esta mañana cerca del ingreso a Cinco Saltos. El impacto fue entre un Volkswagen Fox y un Chevrolet Corsa.

Con lesiones leves fue trasladado al hospital local uno de los conductores.

Noticia en desarrollo


Temas

Accidentes de tránsito

Roca

Ruta 22

Un choque en cadena ocurrió este sábado sobre la Ruta 22, en uno de los ingresos a Roca. El tránsito estuvo demorado. Hubo cuatro vehículos involucrados. Una mujer fue trasladada al hospital con heridas leves, señalaron desde la Policía.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios