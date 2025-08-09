Choque en cadena sobre la Ruta 22, en Roca, entre cuatro vehículos: una mujer con heridas leves
El impacto "por alcance" fue este sábado en horas del mediodía.
Un choque en cadena ocurrió este sábado sobre la Ruta 22, en uno de los ingresos a Roca. El tránsito estuvo demorado. Hubo cuatro vehículos involucrados. Una mujer fue trasladada al hospital con heridas leves, señalaron desde la Policía.
El impacto fue «por alcance» dijeron desde la policía caminera a Diario RÍO NEGRO. Fue entre calle San Juan y Damas Patricias. Circulaban en dirección Neuquén-Roca.
Los vehículos involucrados fueron un Renault Fluence, un Ford Ecosport, un Renault Symbol, y un Logan.
Choque frontal sobre la Ruta 151 en Cinco Saltos
En otro hecho, hubo un choque frontal sobre la Ruta 151, esta mañana cerca del ingreso a Cinco Saltos. El impacto fue entre un Volkswagen Fox y un Chevrolet Corsa.
Con lesiones leves fue trasladado al hospital local uno de los conductores.
Noticia en desarrollo
Comentarios