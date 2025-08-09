Restricción del tránsito pesado en la Ruta 7: cuándo inicia el nuevo horario para circular entre El Chañar y Añelo

La seguridad en la Ruta 7 sumará un refuerzo inédito con la puesta en marcha de un corredor especial entre San Patricio del Chañar y Añelo. “Bajar la velocidad no es una opción, es una obligación moral y legal para proteger vidas”, aseguró la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna.

Ruta 7: así será la restricción de tránsito pesado en horarios críticos

En comunicación con Diario RÍO NEGRO la funcionaria aclaró este sábado que, por el momento, «el tránsito no está restringido«.

En su lugar, aclaró: «Las medidas que informamos hablan de una circulación electiva del tránsito pesado durante tres semanas. Les recomendamos al transito pesado que circulen después de las 10 de la mañana, antes de las 17 y después de las 21, toda la noche«.

En este sentido, explicó que: «El pedido es para que no circulen en el mismo horario que circulan los trabajadores de la industria petrolera».

. Las restricciones comenzaron como recomendación y luego serán obligatorias.

«La restricción comenzaría recién en tres semanas«, comunicó y agregó que «todo este tiempo se da para que se adecuen los horarios de salida de origen y que, en los momentos de mayor caudal de tránsito liviano, no circulen también camiones».

A su vez, informó que «el Ministerio de Trabajo y el Área de transporte van a hacer controles estrictos para la flota pesada en esos horarios picos» (de 6 a 10 y de 17 a 21), como también las básculas de Vialidad.

Se busca reducir la siniestralidad en la Ruta 7 con cambios de horario obligatorios

Por estos motivos, la implementación será gradual, con tres semanas de recomendación antes de pasar a la prohibición formal.

Para hacer efectiva la medida, también se instalará un tráiler de control integrado y cuatro Unidades de Respuesta Inmediata (URIs) con personal del SIEN, Seguridad Vial y Policía. Estos equipos estarán operativos en los horarios críticos y en puntos estratégicos del corredor vial.

El objetivo es prevenir incidentes, reducir velocidades y asistir de forma inmediata a los conductores. Además, se instalarán “playas secas” para que los camiones esperen fuera del horario restringido.

En paralelo, se realizarán controles rotativos de alcoholemia con tolerancia cero y verificaciones técnicas sorpresivas al transporte pesado. Las básculas de Vialidad estarán habilitadas para evitar la sobrecarga de vehículos.

Obras viales y mejoras en infraestructura para reforzar la seguridad

Además, Ortiz Luna confirmó que se realizan trabajos en banquinas y dársenas de sobrepaso. “Tenemos ya, para implementar a partir de este sábado, todo un plan de trabajo que tiene que ver con lo urgente, con lo emergente, que son los operativos y algún tipo de restricciones”, afirmó Ortiz Luna.

A mediano plazo, la Provincia proyecta la construcción de una autovía que reemplace la actual traza. Mientras tanto, se reducirán las velocidades máximas a 80 km/h en zonas sensibles y a 60 km/h en tramos críticos.

Por su parte, el Consejo Provincial de Tránsito coordinará acciones con gremios y el sector petrolero para reorganizar turnos laborales y evitar la concentración de vehículos en las horas pico. El corredor de seguridad cubrirá 50 kilómetros y contará con señalización reforzada y zonas seguras de sobrepaso, en una de las áreas más transitadas por transporte pesado.