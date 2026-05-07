¿Sabías que no siempre necesitás antibióticos para una gripe o un resfrío?

Ante la persistencia de síntomas o fiebre alta, acudí al centro de salud o farmacia más cercana en tu localidad para recibir orientación profesional.

Con la llegada del frío, aumentan las consultas por cuadros respiratorios como la gripe y el resfrío. Sin embargo, todavía existe una idea muy extendida: recurrir a antibióticos como solución rápida. Lo cierto es que, en la mayoría de estos casos, no solo no son necesarios, sino que su uso inadecuado puede generar consecuencias a largo plazo.

Las bacterias cada vez se vuelven más difíciles de tratar

Los antibióticos están diseñados para combatir infecciones causadas por bacterias, pero no son efectivos frente a virus, que son los responsables de la gripe y el resfrío. Por eso, tomarlos sin indicación médica no acelera la recuperación ni alivia los síntomas.

Este uso inapropiado contribuye a un problema de salud global cada vez más preocupante: la resistencia antimicrobiana. Esto ocurre cuando las bacterias se vuelven más difíciles de tratar, haciendo que algunos medicamentos pierdan su eficacia. Como resultado, infecciones que antes eran simples pueden volverse más complejas y requerir tratamientos más prolongados o específicos.

Además, automedicarse con antibióticos puede provocar efectos adversos, como reacciones alérgicas o alteraciones en la flora intestinal, sin aportar beneficios reales en cuadros virales.

Entonces, ¿qué hacer ante un resfrío o una gripe? Lo más importante es aliviar los síntomas con medidas simples: buen descanso, hidratación, alimentación adecuada y, en caso necesario, medicamentos de venta libre recomendados por un profesional de la salud.

Para prevenir complicaciones y cuidar la efectividad de los antibióticos, es fundamental utilizarlos solo cuando son indicados por un médico, respetando siempre la dosis y la duración del tratamiento.

Ante cualquier duda o síntoma, acercate a tu farmacia de confianza. El equipo de salud puede orientarte sobre cómo transitar estos cuadros de manera segura. Farmacias Global, junto a vos, cuidando tu salud y la de toda la comunidad.



Antibióticos: qué hacer y dónde consultar

Para acompañar el cuidado de la salud en esta temporada, Farmacias Global cuenta con una red estratégica de atención en los principales puntos de la región. En Neuquén Capital, la cobertura es integral con sucursales distribuidas en zonas clave como Av. Olascoaga, San Martín, Belgrano, Illia, Dr. Ramón, Alta Barda (Cabellera del frío) y puntos de referencia en Alderete, Sarmiento, Rufino Ortega y Combate de San Lorenzo, entre otros barrios.

La atención se extiende también a Plottier, con presencia en la calle Belgrano, Buratovich y Buenos Aires Norte; y a la ciudad de Centenario, donde se destaca la guardia de 24 horas en la intersección de Expedicionarios del Desierto y Paraguay, además de sus locales en la calle Honduras.

Hacia el interior de la provincia, la red llega a los vecinos de Cutral Co (Av. del Trabajo y Av. Olascoaga), Zapala (Av. San Martín) y Añelo. En la zona costera de Chubut también está presente con sus cuatro sucursales en Puerto Madryn, ubicadas sobre las avenidas Gales, Julio A. Roca y la calle Mitre.

En todos estos puntos, el equipo de salud está disponible para orientar a la comunidad sobre el uso responsable de medicamentos y el bienestar integral durante los meses de invierno.