Choque fatal en Ruta 22: piden cadena de oración por la joven de Cutral Co que quedó en grave estado

Fue un fin de semana negro en Neuquén por un choque fatal en la Ruta 22 en la madrugada de este sábado. El siniestro dejó como saldo dos policías muertos, mientras que una joven lucha por su vida por las lesiones y en redes sociales se inició una cadena de oración para su recuperación.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6.45 de la mañana en el kilómetro 1.324 de la ruta nacional, a la altura de Plaza Huincul.

Allí, un hombre que conducía una camioneta Toyota Hilux en sentido oeste-este realizó una maniobra de sobrepaso en un sector donde estaba prohibido adelantar, ya que la calzada presentaba doble línea amarilla.

La camioneta invadió el carril contrario e impactó de frente contra una Kia Sorento que circulaba en sentido opuesto con tres hombres a bordo.

Como consecuencia del fuerte impacto murieron Atilio Contreras, de 60 años, y Julián Iván Zúñiga, de 27, quienes viajaban como acompañantes. Ambos eran efectivos policiales y fallecieron a raíz de las graves lesiones sufridas en el choque.

Mientras tanto, en la Hilux también iban tres mujeres, de las cuales dos resultaron con heridas leves y la restante de carácter grave.

Piden cadena de oración por la joven en grave estado

En redes sociales, identificaron a la joven que quedó con importantes lesiones del choque como Sharon Abigail Barros, de 18 años y oriunda de Cutral Co.

«Pedimos cadena de oración para Sharon Barros que se encuentra luchando por su vida en Neuquén. Sea cuál sea la religión, por favor compartan», indicaron.

Por el momento, las autoridades no precisaron el parte de salud de la joven. Aún así, la solicitud repercutió en varios perfiles de Facebook, quienes señalaron que «cada oración se transforme en luz, paz y acompañamiento para ella y su familia».



Fuente: Facebook.

Imputaron a un conductor por el choque fatal en Ruta 22

La acusación fue presentada por el Ministerio Público Fiscal durante una audiencia judicial en la que también se solicitó la prisión preventiva del acusado mientras avanza la investigación.

La fiscalí indicó que el acusado había consumido bebidas alcohólicas previamente en un boliche de la ciudad.

El test de alcoholemia realizado luego del siniestro determinó que tenía 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra ampliamente superior al límite permitido por la normativa vigente.

Según sostuvo la fiscalía, al conducir en ese estado y realizar una maniobra de sobrepaso en un sector prohibido, el imputado creó de manera consciente un riesgo mortal para cualquier persona que circulaba por la ruta.

Por estos hechos, la fiscalía imputó al acusado por homicidio simple con dolo eventual en dos hechos, lesiones leves en tres hechos y lesiones graves en un hecho, todo en concurso ideal y en calidad de autor.

Además, solicitó que el acusado permanezca detenido con prisión preventiva por dos meses, al considerar que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El juez de garantías Eduardo Egea avaló la formulación de cargos y fijó un plazo de investigación de dos meses. En relación a la medida cautelar, resolvió dictar la prisión preventiva por 14 días mientras continúa el proceso judicial.