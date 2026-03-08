Chocó y provocó la muerte de dos policías en Plaza Huincul: lo imputaron por homicidio

Lo imputaron por homicidio tras causar la muerte de dos policías en Plaza Huincul.

El conductor de una camioneta fue imputado por homicidio simple con dolo eventual tras protagonizar un siniestro vial que terminó con la muerte de dos policías en la ciudad de Plaza Huincul. El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 22 durante la madrugada del sábado. La acusación fue presentada por el Ministerio Público Fiscal durante una audiencia judicial en la que también se solicitó la prisión preventiva del acusado mientras avanza la investigación.

El siniestro en la Ruta 22

De acuerdo con la reconstrucción preliminar del hecho, el choque ocurrió alrededor de las 6.45 de la mañana en el kilómetro 1.324 de la Ruta Nacional 22.

Según expusieron en la audiencia el asistente letrado Federico Cuneo y el funcionario Matías Alonso, el acusado conducía una camioneta Toyota Hilux en sentido oeste-este acompañado por tres mujeres.

En determinado momento realizó una maniobra de sobrepaso a otro vehículo en un sector donde estaba prohibido adelantar, ya que la calzada presentaba doble línea amarilla.

Durante esa maniobra invadió el carril contrario e impactó de frente contra una camioneta Kia Sorento que circulaba en sentido opuesto con tres hombres a bordo.

«Al conducir con un nivel de alcohol en sangre superior al permitido por la normativa vigente, realizar la maniobra de sobrepaso e invadir el carril contrario en zona de recta con restricción de doble línea amarilla, creó conscientemente un riesgo mortal para cualquier persona que circulara por la vía pública», dijo Federico Cuneo.

Dos policías fallecidos y varios heridos

Como consecuencia del fuerte impacto murieron Atilio Contreras, de 60 años, y Julián Iván Zúñiga, de 27, quienes viajaban como acompañantes en el vehículo Kia Sorento.

Ambos eran efectivos policiales y fallecieron a raíz de las graves lesiones sufridas en el choque.

El conductor del mismo vehículo resultó con lesiones leves. En tanto, las tres mujeres que viajaban en la camioneta Toyota Hilux también sufrieron heridas: dos de ellas leves y la restante de carácter grave.

Alcohol al volante y maniobra peligrosa

Durante la audiencia judicial, los representantes del Ministerio Público Fiscal indicaron que el acusado había consumido bebidas alcohólicas previamente en un boliche de la ciudad.

El test de alcoholemia realizado luego del siniestro determinó que tenía 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra ampliamente superior al límite permitido por la normativa vigente.

Según sostuvo la fiscalía, al conducir en ese estado y realizar una maniobra de sobrepaso en un sector prohibido, el imputado creó de manera consciente un riesgo mortal para cualquier persona que circulaba por la ruta.

Imputación y prisión preventiva

Por estos hechos, la fiscalía imputó al acusado por homicidio simple con dolo eventual en dos hechos, lesiones leves en tres hechos y lesiones graves en un hecho, todo en concurso ideal y en calidad de autor.

Además, solicitó que el acusado permanezca detenido con prisión preventiva por dos meses, al considerar que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El juez de garantías Eduardo Egea avaló la formulación de cargos y fijó un plazo de investigación de dos meses. En relación a la medida cautelar, resolvió dictar la prisión preventiva por 14 días mientras continúa el proceso judicial.