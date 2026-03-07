Quiénes eran los policías de Neuquén que murieron en un choque en la Ruta 22

Dos policías de Neuquén murieron este sábado en un violento choque ocurrido sobre la Ruta Nacional 22, en el ingreso a Plaza Huincul. Además, tres jovenes resultaron gravemente heridas. El siniestro se registró cerca de las 6.45 e involucró a dos camionetas, una Kia Sorento y una Toyota Hilux.

El Ministerio Público Fiscal informó que las víctimas viajaban a bordo de la camioneta Kia Sorento al momento del choque registrado a la altura del kilómetro 1324.

Dolor en la Policía de Neuquén por la muerte de dos efectivos en un choque

La Policía del Neuquén confirmó el fallecimiento del suboficial mayor retirado Atilio Contreras, quien tuvo como último destino el Complejo Penitenciario de Senillosa. En un comunicado oficial expresaron que dedicó su vida “al servicio de la comunidad neuquina convocación, compromiso y honor”.

También confirmaron la muerte del oficial ayudante Julián Iván Zuñiga, de 26 años, quien prestaba servicios en la Comisaría 15° de Plaza Huincul. La fuerza expresó que su fallecimiento “enluta a toda la institución policial, que hoy despide con dolor a un joven funcionario que abrazó la vocación de servicio con compromiso, responsabilidad y profundo respeto por el uniforme que vestía”.

Una joven que viajaba a bordo de la Toyota Hilux fue trasladada al hospital Castro Rendón. Foto Archivo/Matías Subat.

El MPF informó que los policías viajaban en la Kia Sorento junto a otro varón. El vehículo circulaba en dirección a Zapala cuando se produjo el choque con la Toyota Hilux.

Investigación del choque en la Ruta 22 y estado de las jóvenes heridas

En la Toyota Hilux viajaban cuatro jóvenes de alrededor de 20 años, que serían oriundos de Cutral Co. El vehículo era conducido por un varón acompañado por tres mujeres, que resultaron con heridas graves.

La Fiscalía informó que las tres mujeres permanecen en estado grave y que una de ellas fue trasladada al hospital Castro Rendón de Neuquén capital para recibir atención de mayor complejidad.

Personal policial y bomberos trabajaron en el resguardo de la escena y en la limpieza de la calzada mientras se realizaban pericias accidentológicas. El Ministerio Público Fiscal también dispuso realizar test de alcoholemia a los conductores.