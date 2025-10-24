ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Choque fatal sobre la Ruta 23 en Río Negro: se soltó el acoplado de un camión y provocó la muerte de un hombre

Ocurrió a pocos kilómetros del paraje Nahuel Niyeu. La acompañante de la víctima fatal fue trasladada a Viedma. 

Redacción

Por Redacción

Murió un hombre en la Ruta 23. Foto ilustrativa.

La Ruta Nacional 23 fue escenario de un trágico accidente que tuvo como resultado la muerte de un hombre. El comisario Gustavo Rodriguez confirmó a Diario RÍO NEGRO el fatal desenlace y explicó que todo ocurrió a raíz de que un camión perdió su acoplado.

Cómo fue el trágico choque en la Ruta 23

El accidente fatal ocurrió el jueves, minutos antes de las 20, a pocos kilómetros del paraje rionegrino Nahuel Niyeu. El comisario detalló que en el hecho intervino la Unidad de Valcheta y explicó que la víctima fatal era un hombre de aproximadamente 69 años.

Según lo precisado, el hecho involucró a un camión con fardos y un vehículo particular ocupado por dos personas. Si bien al principio se desconocía cómo ocurrió el impacto, luego de las pericias se pudo determinar que el camión perdió su acoplado y este se cruzó al carril por donde circulaba el rodado menor.

El conductor del vehículo no logró anticiparse y terminó chocando de frente. Debido al fuerte impacto el hombre murió casi en el acto, en tanto su acompañante tuvo que ser trasladada de urgencia a Viedma.


Temas

choque fatal

Río Negro

Ruta 23

Viedma

