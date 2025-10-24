Choque fatal sobre la Ruta 23 en Río Negro: se soltó el acoplado de un camión y provocó la muerte de un hombre

La Ruta Nacional 23 fue escenario de un trágico accidente que tuvo como resultado la muerte de un hombre. El comisario Gustavo Rodriguez confirmó a Diario RÍO NEGRO el fatal desenlace y explicó que todo ocurrió a raíz de que un camión perdió su acoplado.

Cómo fue el trágico choque en la Ruta 23

El accidente fatal ocurrió el jueves, minutos antes de las 20, a pocos kilómetros del paraje rionegrino Nahuel Niyeu. El comisario detalló que en el hecho intervino la Unidad de Valcheta y explicó que la víctima fatal era un hombre de aproximadamente 69 años.

Según lo precisado, el hecho involucró a un camión con fardos y un vehículo particular ocupado por dos personas. Si bien al principio se desconocía cómo ocurrió el impacto, luego de las pericias se pudo determinar que el camión perdió su acoplado y este se cruzó al carril por donde circulaba el rodado menor.

El conductor del vehículo no logró anticiparse y terminó chocando de frente. Debido al fuerte impacto el hombre murió casi en el acto, en tanto su acompañante tuvo que ser trasladada de urgencia a Viedma.