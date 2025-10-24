Encontraron muerto a un hombre en Fernández Oro: su cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición

Un hombre fue hallado sin vida dentro de su domicilio en Fernández Oro este miércoles. Las autoridades realizarán la autopsia para determinar los motivos del deceso.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de fuentes cercanas a la causa, el hallazgo se produjo a raíz de la denuncia de sus vecinos del barrio Lotes Social III, quienes reportaron que no lo veían hace varios días.

Además, indicaron que desde su domicilio provenía un «olor extraño». Cuando las autoridades ingresaron, detectaron su cuerpo en avanzado estado de descomposición.

El hombre que vivía ahí tenía 43 años y le realizarán la autopsia para determinar los motivos de su muerte. Personal de Criminalística intervino en el lugar y, en principio, no detectaron ningún rasgo de criminalidad.

Encontraron muerto a un hombre que era buscado en Bariloche

Este jueves encontraron un cuerpo en inmediaciones del lago Nahuel Huapi. El mismo será trasladado a la ciudad de Neuquén para que le realicen la autopsia. Confirmaron que la persona fallecida era un hombre intensamente buscado en Bariloche.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de fuentes relacionadas a la causa, el hallazgo se produjo cerca de las 14 en inmediaciones del mirador del río Limay, del lado de Neuquén.

El asistente letrado Ramiro Amaya dispuso que el cuerpo sea trasladado a la ciudad de Neuquén para que se realice la autopsia y determinar las causas del deceso.

Mientras tanto, la Policía de Río Negro confirmó que la persona encontrada sin vida era Héctor Horacio Hernández, el hombre de 60 años que era intensamente buscado en Bariloche desde este miércoles.