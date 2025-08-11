Ruta 7 cortada por choque múltiple en el Parque Industrial de Neuquén: cinco vehículos involucrados

Este lunes por la tarde se registró un accidente múltiple sobre la Ruta 7 en el Parque Industrial de Neuquén, a la altura del Cañadón de las Cabras. Confirmaron que hay cortes intermitentes y una larga fila de vehículos por las demoras en el tránsito. Indicaron que participaron al menos cinco vehículos y solicitan circular con precaución al circular desde Centenario a la capital neuquina.

De acuerdo a la información que pudo obtener Diario RÍO NEGRO se produjo un siniestro por alcance sobre la Ruta 7. En las imágenes de observa la presencia de una ambulancia, pero de acuerdo a fuentes relacionadas no se registraron lesionados.

El accidente ocurrió en el carril Centenario- Neuquén, a la altura del Parque Industrial. Piden circular con precaución por las demoras generadas por el choque.

Grave accidente en la Ruta 7 de Neuquén. (Foto: Oscar Livera).

Nuevo accidente en la Ruta 7 entre Neuquén y Centenario: cómo son las restricciones camino a Vaca Muerta

La seguridad en la Ruta 7 sumará un refuerzo inédito con la puesta en marcha de un corredor especial entre San Patricio del Chañar y Añelo. “Bajar la velocidad no es una opción, es una obligación moral y legal para proteger vidas”, aseguró la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna.

«Las medidas que informamos hablan de una circulación electiva del tránsito pesado durante tres semanas. Les recomendamos al transito pesado que circulen después de las 10 de la mañana, antes de las 17 y después de las 21, toda la noche«.

En este sentido, explicó que: «El pedido es para que no circulen en el mismo horario que circulan los trabajadores de la industria petrolera».

Ortiz Luna confirmó que se realizan trabajos en banquinas y dársenas de sobrepaso. “Tenemos ya, para implementar a partir de este sábado, todo un plan de trabajo que tiene que ver con lo urgente, con lo emergente, que son los operativos y algún tipo de restricciones”, afirmó Ortiz Luna.

A mediano plazo, la Provincia proyecta la construcción de una autovía que reemplace la actual traza. Mientras tanto, se reducirán las velocidades máximas a 80 km/h en zonas sensibles y a 60 km/h en tramos críticos.

Por su parte, el Consejo Provincial de Tránsito coordinará acciones con gremios y el sector petrolero para reorganizar turnos laborales y evitar la concentración de vehículos en las horas pico. El corredor de seguridad cubrirá 50 kilómetros y contará con señalización reforzada y zonas seguras de sobrepaso, en una de las áreas más transitadas por transporte pesado.