Confirmaron la identidad del hombre que murió por un choque frontal sobre la Ruta 65

Un trágico siniestro vial se cobró la vida de un motociclista durante la madrugada de este viernes 14 de febrero en Ruta Provincial 65, conocida como Ruta Chica, a la altura del cruce con la calle Mosconi, en Cipolletti.

La víctima fatal fue identificada como Marcelo Alejandro Chávez, de 39 años, oriundo de Fernández Oro, quien circulaba en una motocicleta cuando impactó de frente contra un vehículo Renault Duster.

Choque fatal en la Ruta 65: confirmaron la identidad de la víctima

El hecho ocurrió minutos después de las 5 de la mañana. Según informó el jefe de la Unidad Regional II, José González, a Diario RÍO NEGRO, los protagonistas del siniestro fueron una Renault Duster, conducida por un hombre de 60 años, y una motocicleta Okinoi 110, en la que se trasladaba la víctima.

De acuerdo a las primeras pericias, el motociclista circulaba por la Ruta 65 en sentido oeste-este, mientras que el vehículo lo hacía en dirección contraria. Por motivos que aún son materia de investigación, la camioneta habría invadido el carril opuesto y colisionó de manera frontal con la moto.

Como consecuencia del violento impacto, el conductor del rodado menor murió en el acto. En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de salud y la Fiscalía, que interviene para determinar las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades.