Fin de semana largo: Carnaval con rutas colmadas, fiestas regionales y playas a pleno

El fin de semana largo de Carnaval volvió a activar el mapa turístico de Río Negro y Neuquén. Si bien los números finales se conocerán en los próximas días, el pulso se mide en la ruta, en las estaciones de servicio y enlas ciudades que multiplican actividades.

Finde largo y Carnaval: «¡Una fila de 100 autos seguidos a la cordillera!»

Desde la Ruta Nacional 237, a la altura de Piedra del Águila, la postal fue contundente: largas filas para cargar combustible y una caravana constante de vehículos en dirección a la cordillera. Un viajero llegó a contar más de 100 autos seguidos en fila. La escena se repitió durante gran parte de la jornada, confirmando un flujo intenso hacia la zona andina.

La ruta hacia los destinos cordilleranos se vio colmada de viajeros este finde largo de Carnaval. Foto: Marcelo Martinez / @Marxelo.Martinez

Ante el incremento del tránsito, Neuquén desplegó un operativo especial de seguridad vial con controles en rutas nacionales y provinciales para acompañar la circulación hacia los destinos turísticos.

Neuquén, con crecimiento y ocupación sostenida

Según el monitoreo provincial, Neuquén registró un crecimiento interanual del turismo del 5% al 6%, con casi 30.000 visitantes más que en el mismo período del año anterior. La ocupación promedio se ubicó entre el 65% y el 70% en la mayoría de los destinos, con picos más altos en algunas localidades.

En San Martín de los Andes, donde este sábado se realizó la 39ª edición del Cruce a Nado del Lago Lácar con 159 participantes, la actividad turística se combinó con un reconocimiento internacional: la ciudad fue destacada por la plataforma Booking como la más hospitalaria del país. En el sur neuquino, Villa Traful alcanzó niveles cercanos al 90% de reservas.

En Villa La Angostura comenzó la Fiesta Nacional de los Jardines con el tradicional desfile de carrozas por la avenida Arrayanes. Tras una jornada dedicada a artistas locales, el fin de semana largo suma espectáculos nacionales que anticipan una fuerte convocatoria.

En El Cholar se celebra la Fiesta Provincial del Ñaco, un encuentro que revaloriza este alimento tradicional del norte neuquino con propuestas gastronómicas, música y actividades criollas que convocan a vecinos y visitantes. Por otra parte, en Tricao Malal se desarrolla la Fiesta del Loro Barranquero, una celebración cultural que reúne espectáculos folclóricos, emprendedores y actividades recreativas, y que ya es un clásico del calendario festivo del norte neuquino.

La capital neuquina también se sumó a la agenda con actividades recreativas y el tradicional desfile de Carnaval sobre la Avenida Argentina, transformada en corsódromo.

Río Negro: Bariloche y El Bolsón, con eventos y promociones

Durante el primer mes del año, más de 489.000 turistas recorrieron destinos de la provincia y generaron un impacto económico superior a los $154.800 millones, un 20% más que en el mismo período del año pasado.

Este fin de semana largo, en Bariloche, la Expo Rural 2026 y las actividades de Carnaval en el Centro Cívico aportaron movimiento extra a un destino que combina naturaleza y agenda cultural. En El Bolsón, las promociones para enlazar la estadía de este fin de semana con la próxima Fiesta Nacional del Lúpulo buscan extender la temporada con un “puente” entre dos eventos fuertes.

Incesante fila de autos entrando a la localidad cordillerana de Bariloche. Foto: Marcelo Martinez / @Marxelo.Martinez

El clima acompañó en la cordillera, con jornadas soleadas y temperaturas en ascenso, condiciones ideales para excursiones y actividades al aire libre.

Mientras tanto, en el Golfo San Matías, el panorama también es de alta actividad. Las Grutas, San Antonio Oeste y San Antonio Este desplegaron un cronograma intenso que combina comparsas, fiestas de disfraces, espectáculos musicales y propuestas gastronómicas.

El escenario principal de Las Grutas concentra shows durante todo el fin de semana largo, mientras que el Puerto del Este suma actividades solidarias y ferias. Desde el sector turístico local anticipan niveles de ocupación muy altos, con expectativas cercanas al lleno total.

Playas del centro de Las Grutas, a pleno. Foto Marcelo Ochoa.

Desde la cuenta oficial de turismo de Las Grutas anunciaron que este fin de semana largo de carnaval, el balneario, San Antonio Oeste y el Puerto del Este totalizaron el 100% de ocupación. Por este motivo, recomendaron no viajar si no tienen reservas previamente,

Las playas, con buen tiempo y temperaturas agradables, volvieron a ser el principal imán. A eso se suman excursiones a Punta Perdices y recorridos por las Salinas del Gualicho, además de la oferta gastronómica basada en mariscos y pescados frescos.

El Carnaval suele marcar uno de los últimos grandes picos antes del inicio pleno del ciclo lectivo. Este año, la combinación de agenda cultural, eventos deportivos, promociones y buen clima volvió a empujar las escapadas de cercanía.

La imagen de la Ruta 237 con largas caravanas rumbo a la cordillera y la expectativa de ocupación plena en la costa sintetizan el espíritu del fin de semana: un Carnaval que se vive en movimiento, de la montaña al mar.