Cianobacterias en El Chocón: cómo detectarlas y qué pueden producir

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) lanzó un alerta alto por floraciones de cianobacterias en el lago Ramos Mexía en El Chocón, durante tres días hasta este domingo inclusive. Todos los veranos se producen, pero en esta oportunidad han crecido con mayor magnitud.

Las cianobacterias son microorganismos que hacen la fotosíntesis como las plantas, pero no son algas. «Son un problema porque generan toxinas que son perjudiciales para la salud humana y la biota«, expresó Ayelén Othaz, técnica en la Secretaría de Gestión Ambiental de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) a RIO NEGRO. Y agregó: «Por eso, se hacen monitoreos constantes en los cuerpos de agua y, el embalse de Ramos Mexía tiene características particulares que generan cianobacterias en forma más masiva».

En el sistema de alertas implementado desde 1996 en la cuenca, una densidad mayor a 15.000 células/ml corresponden a un nivel de alerta 3.

Los últimos dos monitoreos en ese sector arrojaron un nivel de alerta 3 que, en las últimas horas, bajó a nivel de alerta 2, aunque sigue siendo elevado.

Las cianobacterias se identifican a simple vista: son manchones verdes y se puede ver espuma también en la superficie. Foto: gentileza

«El monitoreo es quincenal y si nos topamos con niveles altos, se procede a hacerlo semanal«, explicó Othaz y aclaró que suele generarse confusión con el alerta que no es más que un pronóstico que realiza la AIC: «Es una probabilidad de ocurrencia de estos eventos de cianobacterias. Se analiza las condiciones de temperatura, viento y manejo del embalse y con esos factores, se brinda un pronóstico de ocurrencia de una floración». Ese pronóstico se confirma con los muestreos del campo y un monitoreo visual del Municipio de Chocón y Picún Leufú en forma colaborativa. «En este caso -continuó-, estamos viendo que se ha confirmado».

Cómo se detectan

Las cianobacterias se pueden ver como un manchón verde y una espuma sobre la superficie del cuerpo de agua.

«Los locales ya conocen, pero no así los turistas que concurren al lugar. Por eso, se toman medidas preventivas. La indicación no es no ingresar sino ir a algún lugar donde el agua esté limpia. Es decir, se puede hacer uso del recurso con la prevención del caso», indicó Othaz y agregó: «Es problemático cuando se acumulan manchones verdes en la costa, pero ahí conviene alejarse un poco más«.

Dijo también que las cianobacterias «son una condición muy común en los embalses. Antes de la creación del lago artificial, cuando era río, estaban esas algas, pero en poca concentración. Una vez que se generó el cuerpo de agua en los 70, se empezaron a ver esas formaciones. Pero pasaste de tener un río a tener un embalse. Ese cambio tan drástico del recurso hace que cambies el recurso. Pasa en todas partes del mundo».

Por otro lado, el cambio climático hace que las condiciones que necesitan las cianobacterias se profundicen. «Las cianobacterias son naturales, están desde siempre. Cuando les creas condiciones propicias hace que problema se agudice. Al tener más temperatura, habrá más floración. De modo que el cambio climático aporta para que el problema se torne más grave», dijo.

¿Cuáles son los riesgos para la salud? Si la gente se baña en el sector donde se puede observar la espuma, se pueden generar inconvenientes dérmicos. «Si se la toma accidentalmente, pensando por ejemplo en un niño, le puede generar complicaciones estomacales y hepáticas. Las cianobacterias generan hepatotoxinas que atacan el hígado, pero estamos hablando de grandes concentraciones. No de una exposición pequeña. Las neurotoxinas pueden afectar el sistema nervioso. Por eso, es importante la prevención», concluyó la especialista.