Ciencia, industria y futuro laboral: se realizó la primera edición del “Balseiro Conecta” en Bariloche

La primera edición de “Instituto Balseiro Conecta: Ciencia + Industria”, un espacio de encuentro entre el sector científico-tecnológico, el entramado productivo y la comunidad académica del organismo, se llevó a cabo el 20 y 21 de agosto en el Centro Atómico Bariloche. La actividad organizada por la Secretaría de Vinculación e Innovación del Instituto Balseiro, contó con la participación de empresas, instituciones, estudiantes avanzados de grado y posgrado, y graduados.

“A través de esta iniciativa, se buscó favorecer la inserción profesional de los estudiantes, generar oportunidades de colaboración e innovación, visibilizar las capacidades y perfiles del Instituto Balseiro, y consolidar vínculos estratégicos entre la academia y los distintos actores del ecosistema científico-tecnológico”, comentó Mariano Cantero, secretario de Vinculación e Innovación y exdirector del Balseiro, una institución de enseñanza universitaria pública y gratuita que forma a profesionales en carreras de Física e Ingeniería. Fue creado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Universidad Nacional de Cuyo en abril de 1955. Quienes ingresan a estudiar en el instituto reciben becas completas que garantizan una dedicación exclusiva al estudio, en el entorno de investigación científica y desarrollo tecnológico del Centro Atómico Bariloche (CAB).

Verónica Eckert, subsecretaria de Vinculación e Innovación, recalcó que la primera edición del Balseiro Conecta recibió a 17 empresas e instituciones. «Se organizaron espacios de networking a través de los cuales los estudiantes pasaban por cada uno de los stands de las empresas y tuvieron la posibilidad de conocer las empresas, los proyectos y desafíos de cada una», dijo.

Esta propuesta surgió como una evolución del “Programa Talentos” y de las “Jornadas de Vinculación y Transferencia Tecnológica”, impulsadas en años anteriores por la Secretaría de Vinculación e Innovación. Esta integración buscó ampliar el alcance de las actividades de vinculación entre el Instituto Balseiro, sus estudiantes y graduados, y el sector científico-tecnológico y productivo.

En esta edición, se sumó la participación el DAAD que ofrece oportunidades de formación y becas, ampliando así la propuesta más allá de las ofertas orientadas al mercado laboral.

El encuentro fue el 20 y 21 de agosto. Foto: gentileza

Dos jornadas de actividades

La primera jornada se inició con la apertura institucional y la presentación del Instituto Balseiro, seguida por el “pitch” de proyectos de la Cnea y el primer bloque de “pitchs”empresariales e institucionales. Cerró con un espacio de networking, en el que los estudiantes tuvieron la oportunidad de dialogar con representantes de las empresas.

Los estudiantes y graduados valoraron «la posibilidad de dialogar directamente con representantes de empresas, ampliar su panorama de oportunidades profesionales y conocer organizaciones que antes no tenían en el radar, además de fortalecer sus contactos de cara a una futura inserción laboral».

“Tener la oportunidad de hablar directamente con la empresa más allá de mandar simplemente el CV. Poder preguntar y aclarar todas las dudas respecto al trabajo”, respondió un estudiante en una encuesta tras la finalización del evento. Otro escribió: “Me gustó conocer gente que trabaje en empresas de grandes innovaciones y lograr apreciar sus trabajos con una propia mirada a mi futuro”.

La segunda jornada continuó con otro bloque de “pitchs” empresariales e institucionales y dos bloques de espacios de networking entre estudiantes y los distintos actores participantes, con un almuerzo que reunió a representantes del sector productivo, académico y autoridades del Instituto Balseiro y representantes de la Cnea.

Desde el sector empresarial, también evaluaron la experiencia como positiva. Los referentes de una compañía del sector energético destacaron que lo más valioso fue “el networking, poder acercarnos desde la industria a los estudiantes”. En la misma línea, desde una empresa del sector nuclear resaltaron “la interacción con los estudiantes, conocer las actividades del Instituto Balseiro e interacción con referentes de empresas invitadas”.